بدء أعمال رصف وتطوير طريق شبين الكوم بتكلفة 80 مليون جنيه

دشن ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدء أعمال رصف وتطوير طريق شبين الكوم – طنطا بداية من قرية الكوم الأخضر بطول 25 كم، بتكلفة 80 مليون جنيه، رافقه نائبه محمد موسي، والمهندس محمد شاهين مدير هيئة الطرق والكباري فرع المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

توسعة الطريق لتحقيق السيولة المرورية

وتابع المحافظ بدء تنفيذ أعمال الرصف وإعادة التدوير بكامل السُمك بتقنية FDR بقرية الكوم الأخضر اتجاه مدينة طنطا، موجها بضرورة توسعة الطريق لتحقيق السيولة المرورية، وكذا الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للرصف وتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، إذ من المقرر الإنتهاء من كافة أعمال الرصف خلال 6 أشهر.

محافظ المنوفية يتابع تبطين ترعة مليج

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة أعمال تبطين ترعة مليج الغربية بطول 5400 كيلو متر، بإعتماد مالي يقرب من 25 مليون جنيه، إذ تم الانتهاء من تبطين 3900 كيلو متر بنسبة تنفيذ 72%، ووجه المحافظ بضرورة رفع كافة المخلفات الناتجة عن أعمال التبطين أول بأول، لإحداث سيولة مرورية بالطريق، وكلف رئيس مدينة شبين الكوم، بوضع تصور لتشجير وتجميل جانبي الترعة عقب الإنتهاء من أعمال التبطين.

يأتي هذا ضمن جولات محافظ المنوفية الميدانية والمستمرة، للمرور علي كافة المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات والدفع بمنظومة العمل للإلتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروعات.