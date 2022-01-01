محافظ المنوفية يكشف لـ«الوطن» موقف الدراسة وسط تقلبات الطقس

نفى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قبل قليل، صدور أي قرار بتعطيل الدراسة غداً الأحد في مدراس التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية، موكداً أن ما أثير بهذا الشأن عار تماما عن الصحة، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

لا تعطيل للدراسة في المنوفية بسبب الطقس

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أن الدراسة تعمل بشكل طبيعي في محافظة المنوفية غداً الأحد، ولم يتم صدور قرار بتعطيل الدراسة بسبب موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن الدراسة منتظمة في جميع المدارس بشكل طبيعي.

حالة الطقس في المنوفية اليوم السبت

وشهدت محافظة المنوفية موجة من الطقس السيء، اليوم السبت، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، رغم سطوع الشمس في بعض أوقات الصباح، فضلاً عن سقوط أمطار خفيفة، وذلك بعد ليلة صعبة عاشتها المحافظة أمس الجمعة، نتيجة سقوط الأمطار بشكل مستمر طوال اليوم، وتجمع السحب الكثيفة والغيوم في أجواء معظم مدن ومراكز المحافظة.

تجمعات مياه الأمطار بالمنوفية وتعليمات بالتواجد الميداني

ودفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية بسيارات لشفط تجمعات المياه، التي حدثت بسبب الأمطار الكثيفة أمس، وشدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على المسؤولين التنفيذيين بضرورة التواجد الميداني المستمر في شوارع المدن والقرى لتسهيل حركة المواطنين.

وحذرت الوحدات المحلية للمراكز والمدن المواطنين من الاقتراب من محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة، حفاظاً علي حياتهم، موضحين أن غرف العمليات تستقبل شكاوى المواطنين في المحافظة على مدار الساعة طوال اليوم.