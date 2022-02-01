وزيرة الثقافة: معرض الكتاب له تاريخ عظيم.. ويجب أن يواكب العالم

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، إن معارض الكتاب أصبحت على مستوى العالم تتطور بشكل كبير جدًا، ومعرض القاهرة للكتاب يعد من أقدم المعارض وله تاريخ عظيم، ولا يصح أن يواكب هذه المرحلة دون أن يحدث فيه تطوير يواكب ما يحدث في العالم أجمع.

مشاركة مصر بالمعارض الدولية فتح المجال للتواصل معها

وأضافت «عبد الدايم»، في حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، أنّ هناك توسعا كبيرا في العلاقات المصرية وباقي دول العالم من الناحية الثقافية خلال الفترة الأخيرة، كما أن تواجد مصر في المعارض على مستوى العالم فتح مجالا للتواصل بشكل كبير.

ولفتت إلى أن حجم مشاركة الدول العربية والأجنبية في النسخة الحالية لمعرض الكتاب مختلف تماما عما كان من قبل، ويعتبر مكان المعرض وآلية العرض فيه أحد أسباب ذلك.

وتابعت: «في السنوات الأخيرة حدث توسع كبير في العلاقات الثقافية مع كثير من الدول العربية والأفريقية، والتواصل الثقافي الذي جرى خلال السنوات السبع الأخيرة فتح مجالات كثيرة للمشاركات».

سبب اختيار اليونان ضيف شرف المعرض

وعن سبب اختيار اليونان ضيف شرف المعرض هذا العام، قالت إنه كان من المفترض أن تكون ضيف شرف المعرض الماضي، ولكن لظروف جائحة كورونا تعذرت، وجرى التمسك بوجودها في هذه الدورة، متابعة: «يربطنا باليونان بشكل خاص علاقات تاريخية وثقافية عظيمة للغاية، ولا سيما في مجالات الثقافة والأدب والفكر، كما أن المجتمع المصري متأثر بشكل كبير بالثقافة اليونانية، لذلك نجد في معظم ندواتهم حضور مصري غير عادي».

وأوضحت إيناس عبد الدايم، أن عدد دور النشر في هذه الدورة 1067 دارا، وهذا عدد ضخم، مضيفة: «تلقينا اتصالات عديدة في الفترة الأخيرة من الأصدقاء في الدول العربية، الذين لديهم كتب ويرغبون بالمشاركة في المعرض، على الرغم من أن هذه الكتب جرى نشرها في دول أخرى».