أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار حتى الثلاثاء على كافة محافظات الجمهورية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها مساء اليوم، أماكن ومواعيد سقوط الأمطار بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تضرب البلاد بداية من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، باستثناء الأحد الذي يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووفقا لخبراء الأرصاد، يشهد غدا الخميس تساقطا لأمطار متوسطة تغزر مساء، وتكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة لأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

كما تشهد البلاد الجمعة، تساقطا لحبات المطر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن طقس والأجواء المتوقعة السبت والاثنين والثلاثاء، فتشهد كل من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، أمطارا من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقبل

القاهرة 20 10

الإسكندرية 19 08

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 09

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 20 08

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 20 10

دمياط 19 09

الزقازيق 20 10

المنصورة 19 09

الإسماعيلية 20 09

السويس 20 10

العريش 17 08

رفح 20 08

رأس سدر 20 10

نخل 1001

نويبع 21 12

طابا 19 10

كاترين 14 01

الطور 2108

شرم الشيخ 2313

الغردقة 22 12

مرسى علم 22 11

الفيوم 20 07

بني سويف 2006

المنيا 2006

أسيوط 20 06

سوهاج 20 07

قنا 20 07

الأقصر 22 07

أسوان 23 07

إدفو 2308

أبو سمبل 2207

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 23 12

حلايب 23 13

رأس حدربة 22 13