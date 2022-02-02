أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار حتى الثلاثاء على كافة محافظات الجمهورية
كتب:
هبة وهدان
06:02 م | الأربعاء 02 فبراير 2022
أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها مساء اليوم، أماكن ومواعيد سقوط الأمطار بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تضرب البلاد بداية من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، باستثناء الأحد الذي يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ووفقا لخبراء الأرصاد، يشهد غدا الخميس تساقطا لأمطار متوسطة تغزر مساء، وتكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة لأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.
أماكن سقوط الأمطار
كما تشهد البلاد الجمعة، تساقطا لحبات المطر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أما عن طقس والأجواء المتوقعة السبت والاثنين والثلاثاء، فتشهد كل من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، أمطارا من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقبل
القاهرة 20 10
الإسكندرية 19 08
وادي النطرون 19 11
طنطا 19 09
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 20 08
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 09
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 09
الإسماعيلية 20 09
السويس 20 10
العريش 17 08
رفح 20 08
رأس سدر 20 10
نخل 1001
نويبع 21 12
طابا 19 10
كاترين 14 01
الطور 2108
شرم الشيخ 2313
الغردقة 22 12
مرسى علم 22 11
الفيوم 20 07
بني سويف 2006
المنيا 2006
أسيوط 20 06
سوهاج 20 07
قنا 20 07
الأقصر 22 07
أسوان 23 07
إدفو 2308
أبو سمبل 2207
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 23 12
حلايب 23 13
رأس حدربة 22 13