جهاز القاهرة الجديدة ينفذ حزمة إجراءات وقائية للتعامل مع هطول الأمطار

حزمة إجراءات وقائية جديدة، نفذها جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بقيادة المهندس أمين غنيم، لتفادي مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول بموسم الشتاء، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، وحرصاً على أراوح المواطنين، والتعامل مع الحالات الطارئة.

« الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز ملامح هذه الحلول، والتي بدأت المدن الجديدة في تنفيذها وهي كالتالي:

حلول غير تقليدية للتعامل مع الأمطار والسيول والطوارئ بالتجمع الخامس

1 - شملت الحلول غير التقليدية ازدواج خطوط الطرد وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الصرف ومحطات الرفع، ونقل تصرفات بعض المحطات.

2 - تنفيذ بيارات الشحن الجوفي للمياه بمناطق متفرقة بالمدينة، وتطوير الحدائق والمسطحات الخضراء لتستوعب كميات من المياه، بجانب تطوير جزر المحاور والطرق وخفض منسوبها.

3 - شملت مشروعات المرافق بالمدينة، تنفيذ 16 بيارة شحن جوفي بعدد من الطرق والمحاور بالمدينة كحل عاجل غير تقليدي لاستيعاب الكميات المتزايدة من مياه الأمطار.

خطوط انحدار جديدة للتعامل مع الأمطار

4 - جاري تنفيذ خطوط الانحدار بالامتداد الشرقي، والتجمع الأول، كحل لتطوير منظومة الصرف، ويهدف المشروع إلى نقل مياه الصرف الصحي بالتجمع الأول، إلى محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، كحل دائم لمشكلة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة .

5 - تم الانتهاء من تطوير عدد من الحدائق لاستيعاب تجمعات مياه الأمطار، واستكمال عدَّايات الطريق الدائري الأوسطي، واستبدال خط التغذية من محطة 3 إلى محطة 4، واستكمال تنفيذ مرافق مشروعات الإسكان الفاخر، وأراضي بيت الوطن والأكثر تميزاً بالامتداد الشرقي، وبعض قطع الأراضي بالتجمع الثالث، كذلك تنفيذ عدة خطوط طرد من محطة جنوب الأكاديمية إلى محطة مركز المدينة، ومن محطة صرف امتداد المستثمرين وحتى محطة بالمدينة، واستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي الرئيسية، وخط الانحدار المجمع لأراضي مشروع « بيت الوطن» .

6 - شملت أعمال الصيانة، رفع كفاءة الخطوط، وعمل إصلاحات دورية لوحدات توليد الكهرباء بجميع الروافع مع صيانة مصادر تغذية الكهرباء لجميع الروافع، ومراجعة واستكمال تغطية المطابق على مستوى المدينة، مع تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق الساخنة المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، ومراجعة معدات وأجهزة الشفط، وتوفير مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل محطات الصرف الصحي.

إعادة تأهيل وتركيب طلمبات ومولدات جديدة

7 - شملت أعمال محطات وروافع الصرف، إعادة تأهيل وتركيب طلمبات ومولدات جديدة إضافية لمحطتي رفع مركز المدينة وجنوب المستثمرين، وإضافة طلمبتين ومولد كهربائي ولوحات كهربائية لمحطة الشويفات الرئيسية، وتأهيل بعض الطلمبات وإضافة طلمبات ومولدات جديدة لمحطة امتداد المستثمرين، وتنفيذ ازدواج خط الطرد بمحطة جنوب الأكاديمية الرئيسية، وتأهيل طلمبتين وإضافة مولد كهربائي جديد للمحطة، لمواجهة الأمطار والسيول.

8 - جاري تأهيل المكونات الكهروميكانيكة لمحطات رفع جنوب المستثمرين والياسمين والبنفسج، وإصلاح وصيانة جميع الطلمبات والمولدات الكهربائية والكباشات العاطلة بالمحطات، وتنفيذ حمايات لبعض المحطات التي ينخفض منسوبها عن الشارع خلال فترات الأمطار والسيول، إلى جانب تقييم أداء الشركات القائمة بأعمال التشغيل والصيانة للروافع.