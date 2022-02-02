الحكومة تستعد لتسليم 27 ألف سيارة جديدة ضمن «مبادرة الإحلال»

تستعد وزارة المالية من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لتسليم نحو 27 ألف سيارة جديدة ضمن المبادرة خلال الـ4 أشهر المقبلة.

تسليم 13 ألف سيارة بمبادرة الإحلال

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إن المبادرة سلمت نحو 13 ألف سيارة جديدة من إجمالي 40 ألف طلب إحلال مقدم بالمبادرة.

وأضاف «عوض»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المبادرة تستعد لتسليم أكثر من 27 ألف سيارة جديدة خلال الشهور المقبلة.

وأضاف أن المبادرة تستعد أيضا لإدخال سيارات جديدة من ماركات أخرى؛ لتوسيع قاعدة الاختيار أمام المواطنين الراغبين في إحلال سياراتهم المتقادمة على غرار السيارة الجديدة ماركة «اريزو».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات، أن المبادرة وقعت اتفاقا مع الشركة المصنعة والمستوردة للسيارة ماركة «اريزو»، 15 يناير الماضي، مشيرا إلى أن قبل انتهاء الأسبوع الأخير من الشهر ذاته، نجحت المبادرة في تسليم 50 سيارة جديدة من هذه الماركة.

تسليم 1400 سيارة خلال الـ4 أشهر المقبلة

وكشف عن أن المبادرة تسلم خلال الـ 4 أشهر المقبلة، نحو 1400 سيارة جديدة من ماركة اريزو، مؤكدا أن المبادرة التي تنفذها وزارة المالية تعمل خلال العامين الحالي والمقبل، على الوصول إلى تسليم 250 ألف سيارة جديدة، مع توسيع قاعدة المشاركة بضم محافظات أخرى للمحافظات السبع الحالية، وهي: القاهرة الكبرى التي تضم محافظات (القاهرة- القليوبية- الجيزة)، بالإضافة إلى محافظات القناة الثلاث «بورسعيد والسويس والإسماعيلية» والبحر الأحمر.