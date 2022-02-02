جهاد جريشة: أخطاء الحكم الجامبي متكررة وتسببت في خروج مالي

قال الكابتن جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن الحكم الجامبي بكاري جاساما، أحد أكبر حكام أفريقيا، وشارك في كأسين للعالم من قبل، كما شارك معه شخصيا في تحكيم 5 بطولات لكأس الأمم الأفريقية، «الراجل اسم كبير في الاتحاد الأفريقي، وليه كل التقدير والاحترام».

جريشة: الجامبي لم يحسب ركلة جزاء صحيحة لمصر أمام نيجيريا

أضاف «جريشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه في البطولات الكبرى كبطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية، يحصل الحكم على عدد مباريات أكبر من أجل تحكيم المباريات، لافتا إلى أن الحكم الجامبي عليه الكثير من علامات الاستفهام، إذ إنه خلال مجريات مباراة المنتخب المصري ونظيره نيجيريا، لم يحسب ركلة جزاء صحيحة لمنتخب مصر.

وأوضح أنه في دور الـ16 وخلال المباراة التي جمعت مالي وغينيا الأستوائية، حدثت ركلة جزاء صحيحة لمنتخب مالي ولم يحتسبها أيضا، حتى احتج الاتحاد المالي لكرة القدم على الحكم وحكم الـVR، وبسببه خرج منتخب مالي من البطولة، «أزاي أنت حكم بالمنظر ده، واتضح أن الـVR مش شغال، وهو قال للناس كلها إنه شغال، ويجيبوه يحكم مباراة كبرى زي مصر والكاميرون».

على صلاح أن يتعامل مع الحكم بنجوميته

وفند: «فيه سؤال تاني نسأله، المباراة الأخيرة للكاميرون، غلبت جامبيا، والحكم اللي جاي ده حكم جامبي، فمن الطبيعي أن الكاميرون تعترض على مجيئه، لكن منتخب الكاميرون محتجش عليه، وقال مفيش مشكلة، ودي كلها أسئلة يجب أن نطرحها قبل المباراة».

وأكد أن الاحتجاج الرسمي الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم، جيد، يجب الإشادة به، لكن لن يتم تغيير الحكم أيضا، «في الملعب محمد صلاح كقائد للمنتخب، عليه مسؤولية كبيرة ولازم يتكلم مع الحكم كنجم عالمي، لأن ده اللي هيأثر على الحكم، لما نلاقيه بيميل علينا، لازم الناس كلها تهدي ومينفعش يحصل زي ما حصل انفعال من لاعبي المنتخب المصري، خاصة النني على الحكم الجامبي، لأن الكارت الاصفر عنده بيطلع بسهولة».