طارق الأدور: يجب التركيز على الفنيات وعدم تشتيت اللاعبين بحكم مباراة الكاميرون

قال الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، إن حالة الشك وعدم الطمأنينة من المنتخب والجمهور المصري، تجاه الحكم الجامبي بكاري جاساما، سببها الرئيسي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باختياره لتحكيم مباراة المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني، غدا، على الرغم من إثارته للجدل خلال مجريات البطولة.

الأدور: المنتخب المصري يجب أن يلعب كرة قدم حقيقية حتى يفوز

توقع «الأدور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، حدوث مجاملات للمنتخب الكاميروني على حساب المنتخب المصري، إذ إن المباراتين السابقتين للمنتخب، ركز الخبراء على ضرورة أن يلعب المنتخب المصري كرة حقيقية حتى يفوز، «أدعو الجميع أن يركز تماما في المباراة، ولو اتجهنا للعناصر الفنية، فمنتخب الكاميرون أقل فنيا من منتخب كوت ديفوار، والمنتخب المغربي، اللي فاز عليهم المنتخب المصري، إحنا الأفضل فنيا».

أطالب بعدم تشتيت اللاعبين

وأوضح أنه لا يجب تشتيت انتباه اللاعبين حول شخصية حكم المباراة الذي سيحكم المباراة غدا، «إحنا سبق قبل كده، وفزنا في كأس الأمم الأفريقية، اللي كانت في غانا، وكان المنتخب الغاني في عصره الذهبي، وكسبنا البطولة على أرضهم، ونفس الكلام في أنجولا، وعديناها في 2010، إحنا كسبنا الفرق الكبيرة كلها بره ملعبنا، ليس مستبعد الفوز على المنتخب الكاميروني، يجب التركيز على العناصر الفنية فقط».

وأكد أن المدير الفني للمنتخب المصري لن يغير من طريقته في الملعب، وسيظهر أفراد منتخب مصر بشكل 4-3-3 كما ظهر بها من قبل، لكن قد يحدث تعديل في الطريقة، مثلما حدث في مباراة المغرب عندما تحولت لـ4-2-3-1 دون قصده، «لما أصيب حجازي رجع أيمن أشرف من نص الملعب لقلب الدفاع».