تفاصيل قبول المصريين في العمرة.. شهادة التطعيم الموثقة شرط أساسي

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل قبول المصريين في العمرة، قائلا: إن وزارة الحج والعمرة أعلنت بعض الشروط لبعض الدول التي تعتبر مصر من ضمنها للتقديم على العمرة، إذ أن كل من يحمل شهادة تطعيم موثقة والحصول على لقاحات فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا بواقع جرعتين أو جرعة واحدة من لقاح جونسون، سيكون قادرا على دخول الأراضي السعودية دون أي شروط.

يجب التأكد من وجود رمز الـ QR على شهادات التطعيم

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، اليوم السبت، أن الشهادة الموثقة تكون معتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية وموثقة إلكترونيا بموجب الرقم الكودي، وبالتالي يجب أن يتأكد المعتمر قبل مغادرة الأراضي المصرية من وجود رمز الـQR على شهادات التطعيم الصادرة من وزارة الصحة المصرية.

«من يحصل على سينوفاك أو سينوفارم، سيتم حجره مؤسسيا لمدة 3 أيام مع عمل مسحة بي سي آر بعد 48 ساعة من الحضور، وإذا كانت المسحة سلبية يمكن أداء مناسك العمرة، وأي شخص يحصل على أي لقاح يحمل شهادة غير موثقة سيحجر حجرا مؤسسيا صحيا بأحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة 5 أيام على نفقته الخاصة مع عمل مسحتين PCR، الأولى عند القدوم ومسحة في اليوم الخامس».

ولفت نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، إلى أنه سيكون هناك ربط إلكتروني بين جمهورية مصر العربية ووزارة الحج السعودية.

99% من المصريين بالسعودية جرى تطعيمهم

وتابع أن هذا الربط الإلكتروني سيكون عن طريق شركات سياحية، ولكي يقوم المصري بالعمرة يجب أن يحمل تأشيرة صادرة من القنصليات العامة السعودية المتواجدة في مصر، فهناك قنصلية في القاهرة وأخرى في السويس وثالثة في الإسكندرية، والربط سيتم عن طريق شركات السياحة المعتمدة من قبل وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية؛ لكي يتمكن المعتمر من أداء مناسك العمرة في أمن وأمان والرجوع لأراضي الوطن.

واختتم «حنفي»، تصريحاته قائلًا: «خلال أيام ستدخل المملكة العربية السعودية في مجال المناعة المجتمعية وهو تطعيم 70% من سكان المملكة وستكون من أوائل دول العالم التي تدخل هذا النطاق، ومن تاريخ 1 فبراير لن تعتمد المملكة دخول أي مواطن سعودي أو مقيم في الجهات الحكومية او القطاع الخاص إلا إذا كان حاصلا على الجرعة التعزيزية الثالثة وليس الجرعة الثانية فقط»، مؤكدا أن أكثر من 99% من أبناء مصر بالمملكة العربية السعودية، محصنون باللقاحات تحصينا كاملا.