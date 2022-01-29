ضوابط الحصول على تأشيرة العمرة 1443.. مقسمة لـ 3 فئات

يتابع الكثيرون من المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام، كل ما يصدر من تصريحات أو بيانات تتعلق بضوابط الحصول على تأشيرة العمرة للعام الجاري، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا ومتحوراتها في العالم، بعد إعلان اتحاد المصريين في السعودية عن إعلان وزارة الحج بالمملكة عن الضوابط الجديدة لدخول الأراضي المقدسة لأداء العمرة من المصريين.

ضوابط الحصول على تأشيرة العمرة من وزارة الحج

وبحسب بيان رسمي لاتحاد المصريين بالسعودية، فقد وضعت 3 حالات للمصريين الراغبين في الحصول على تأشيرة العمرة خلال العام الجاري، والتي جاءت كالتالي:

الحالات التي يحق لها دخول المملكة دون شروط

أولا: أصحاب الشهادة الموثقة، والحاصلين على لقاحات فايزر واسترازينكا، ومودرنا، جرعتين، أو جرعة واحدة، وهؤلاء يحق لهم دخول المملكة العربية بدون أي شروط أو حجر صحي.

الحالات التي تستوجب حجر مؤسسي 3 أيام

ثانيًا: من حصل على شهادة موثقة بالحصول على تطعيم بلقاح سينوفاك أو سنوفارم، هؤلاء سيخضعون لـ «حجر مؤسسي» يستمر لمدة ثلاث أيام، على شرط أن يتم إجراء مسحة PCR بعد 48 ساعة من الوصول إلى أراضي المملكة، وبعد ظهور النتيجة سلبية، يحق لهم دخول أراضي المملكة العربية وأداء مناسك العمرة.

الحالات التي تستوجب حجر مؤسسي 5 أيام

ثالثًا، أن يكون المعتمر قد حصل على لقاح بخلاف السابق ذكرهم أو لا يحمل شهادة موثقة تحمل الباركود الخاص بوزارة الصحة، فيخضع القادم للمملكة إلى «الحجر المؤسسي» لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المحددة من قبل وزارة الحج على نفقته الخاصة، مع إجراء مسحتين، الأولى عند وصوله إلى المطار، والثانية في اليوم الخامس، وفي حالة كانت النتيجة سلبية في الحالتين يتم السماح بدخوله إلى الأراضي المقدسة.

مع العلم أن الشهادة الموثقة في مصر من قبل وزارة الصحة والتي تثبت حصول المعتمر على أحد اللقاحات المعتمدة، يجب أن يتم اعتمادها من وزارة الصحة السعودية، وقد أتاحت هذا إلكترونيًا.