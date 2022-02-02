نادر حمدي يعلن إصابته بكورونا: «عين من الناس بسبب صورة المشروع الجديد»
كتب:
شيماء رستم
09:26 م | الأربعاء 02 فبراير 2022
نادر حمدي
كشف الفنان نادر حمدي، عن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه على «إنستجرام»، وألقى باللوم على «ناس كانت عينهم في صورة» سبق له نشرها.
نادر حمدي عن إصابته بكورونا: «مش هعمل حاجة لحد ما أخف»
وأعلن الفنان نادر حمدي عن إصابته بكورونا، عبر «إنستجرام»: «فيه ناس عينها في الصورة اللي فاتت، أهو مش هعمل حاجة لحد ما أخف.. ربنا يستر».
وكان نادر حمدي، ألمح صباح اليوم، عن مشروع جديد في طريقه للإطلاق، قائلا: «مِركِز أوي في حاجة هتعرفوها قريب... حد يعرف إيه هي؟؟ ».
مشروع جديد لـ نادر حمدي
وكانت أبرز التعليقات والتوقعات عن عمل جديد مع الهضبة، وعلق أحدهم: «ياريت تعمل أغنية مع الهضبة وكمان تعمل انت أغنية جامدة»، وعلق آخر: «أغنية جديدة للهضبة»، بينما توقع آخر عن تعاون جديد مع شيرين، معلقا: «لو مش لـ شيرين يبقى ما يلزمناش».