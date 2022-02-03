أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 3 فبراير 2022

نصائح عدة يقدمها الأطباء لمصابي فيروس كورونا من بينها ضرورة تناول الخضروات الطازجة والمشروعات الساخنة التي تحتوى على خضار، ولذلك يبحث الكثير عن أسعار الخضروات بشكل يومي لمتابعة الأسعار قبل الشراء فضلا عن الدراسات الحديثة أثبتت أن تلك الأطعمة تساعد في تقوية الجهاز المناعي للإنسان وتعيد نضارة البشرة وتساعد على تقوية خصلات الشعر وظهورة بشكل حيوي.

أسعار الخضروات اليوم في مصر

ووفقًا للجولة اليومية التي تُجريها «الوطن» في عدد من الأسواق الشعبية، شهدت أسعار الخضروات استقرارًا اليوم الخميس 3 فبراير الحالي وذلك على النحو التالي:

أسعار الطماطم والبطاطا وغيرها

كون الطماطم تدخل في الكثير من وجبات الفطار والغذاء، فسجّل سعر كيلو الطماطم نحو 4 جنيهات، أما البطاطا فوصل سعرها إلى 6 جنيهات للكيلو، والخرشوف إلى 20 جنيهًا للكيلو، فيما سجّل سعر البصل اليوم نحو 3 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر الجزر إلى 3 نحو جنيهات للكيلو الواحد، وطبق عيش الغراب وزن ربع كيلو بـ30 جنيهًا، فيما جاء سعر الثوم اليوم بـ25 جنيهًا للكيلو، أما الباذنجان فوصل اليوم إلى نحو 6 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الملوخية اليوم إلى نحو 6 جنيهات للكيلو.

أما عن سعر الجزر فوصل إلى نحو 3 جنيهات للكيلو، وسجّل سعر كيلو البطاطس اليوم 4 جنيهات، ووصل سعر الخيار أيضًا إلى نحو 3 جنيهات للكيلو، وسجّل سعر الكيلو جرام من الفلفل الرومي نحو 5 جنيهات للكيلو، والحامي البلدي وصل إلى 10 جنيهات، فيما وصل الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا للكيلو.

وأخيرا وصل سعر الفاصوليا إلى نحو 12 جنيهًا للكيلو، ووصل الكيلو من البسلة إلى سعر 6 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة إلى نحو 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكيلو من السبانخ إلى نحو 7 جنيهات.