مسلم: تدشين «تليفزيون الوطن» لتلبية اهتمام المواطن واتجاهه إلى السوشيال

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الإعلام له مُستقبل و«لن ينتهي»، فالمواطن دائما في حاجة للأخبار والتحليل والتثقيف، ولكن ما يختلف فقط هو الوسيلة، «سواء إعلام مكتوب أو مسموع أو مرئي أو سوشيال ميديا، أو إلكتروني، الوسيلة تختلف لكن المضمون واحد»، مؤكدًا أن الإعلام يعمل على تثقيف المواطنين لتلبية احتياجاتهم عبر وسائل مختلفة، مثل التليفزيون والإذاعة، وأصبح الآن متاح مشاهدة القنوات عبر السوشيال.

لا توجد وسيلة إعلامية تقتل أخرى عبر التاريخ

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، الذي يُعرض على قناة «النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، أنه لا توجد عبر التاريخ وسيلة إعلامية تقتل وسيلة أخرى، لكن هناك وسيلة تكون عالية في فترة وأخرى تتراجع، موضحًا أن الحل يكمن في تجاوب وسائل الإعلام مع المواطنين، «في النهاية إنت مش هتحبب المواطن في وسيلة إعلامية هو مش حاببها، كل ما تديله خدمة أفضل وجودة أفضل هيجيلك، لكن بيكون هو صاحب القرار في تفضيل أي وسيلة يتلقى من خلالها هذه الخدمات والرسائل».

الصحف الورقية كانت مفضلة عن التليفزيون في فترات ماضية

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أنه قديمًا كانوا يفضلون الصحف الورقية عن التليفزيون، إذ كان أسهل في القراءة، وقد يتمكن الشخص من قراءتها في المترو أو وسائل المواصلات، بينما التليفزيون كان يقتصر فقط على المنزل، لكن في الوقت الحالي اختلف الوضع، وأصبح أي شخص يمكنه مشاهدة كل القنوات من خلال الهاتف في وسائل المواصلات، موضحًا أن كل النظريات اختلفت وتغيرت وتطورت، وعلى الجميع مواكبة ذلك، لذلك في جريدة «الوطن» كان يجري التركيز على الصحيفة الورقية، ثم نقل التركيز إلى الموقع الإلكتروني، وينصب التركيز حاليا على السوشيال ميديا، فأي صحفي الآن يجب أن تكون لديه مهارات السوشيال والفيديو والمونتاج والتصوير والتقديم لايف، وجرى إنشاء منظومة شاشة و«تليفزيون الوطن» لنواكب هذا التطور واهتمامات الجمهور.

محمود مسلم ينعى الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق

وقدم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، خالص التعازي والمواساة لأسرة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، وذكر أنه من الشخصيات المؤدبة للغاية وله مواقف جيدة للغاية، فلم يكن من الشخصيات الذين تورطوا مع جماعة الإخوان الإرهابية في أي شيء، «بتقدم بالتعازي لزوجته وأولاده، ربنا يبارك فيهم ويكونوا خير خلف لخير سلف»، موضحًا أن «رزق» كان من أسرة صحفية إذ إن شقيقه ووالده وزوجته يعملون في الصحافة «لما تشوف جنازته أو العزاء هنلاقي كل الأطياف السياسية كانت موجودة، ربنا يرحمه».