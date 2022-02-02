مسلم: الانسجام وعودة الروح وراء تألق المنتخب.. والانتقادات الأولية «أمر طبيعي»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن انفعال الجماهير على لاعبي المنتخب أمر طبيعي، لأن الفريق يضم الكثير من النجوم والمحترفين، وعلى الرغم من ذلك، كان سيخرج من الأدوار الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن هناك سببا آخر لانفعال الجماهير، وهو أنهم يضعون عيونهم على بطولة كأس العالم، وليس «الأمم الأفريقية» فقط.

عذر نقص اللاعبين المحترفين في كأس العرب

أضاف «مسلم»، في لقاء مع برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة النهار ويقدمه الإعلامي تامر أمين، مساء الأربعاء، أن المنتخب في بطولة كأس العرب كان لديه عذر وهو نقص في اللاعبين المحترفين، بينما الصفوف مكتملة في البطولة الأفريقية، مشددًا على أن العامل الأساسي الذي ساهم في ظهور المنتخب بالشكل الجيد أمام المغرب، هو الانسجام.

عودة الروح للفريق

تابع رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنه في المباريات السابقة، لاحظ حالة من اللامبالاة والاستهتار، «كأنهم بيؤدوا واجب ومكانش فيه روح»، لكن في المباراة الأخيرة، عادت الروح مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة أخرى في بعض لاعبي المنتخب، وهي انضباط السلوكيات، معقبًا: «يعني شوفنا النني، بيتكلم مع الحكم بطريقة غير جيدة، ومن المفروض أن يتصدر اللاعب محمد صلاح مسألة الحديث مع الحكام، لأنه لاعب محترف، ويجيد مثل هذه الأمور، والجميع يجب أن يعرف أن طرد أي لاعب في المباريات الحاسمة، يؤثر كثيرًا».

أداء جيد للاعبين في مباراة المغرب

أشاد «مسلم»، بأداء اللاعب أحمد فتوح في مباراة المغرب، مشددًا على أنه قدم أداءً جيدًا أمام اللاعب الدولي «أشرف حكيمي»، ما يدعونا جميعًا للفخر به، ومن المتوقع أن يحصل على عقد احتراف بعد البطولة، لافتا إلى أن هناك لاعبين أدوا بشكل جيد، مثل عمر كمال والسولية، معربًا عن أمله في تقديم أداء مشرف في مباراة الغد أمام الكاميرون.

موقف الجماهير من اللاعبين

وشدد على أن الجمهور يحب أن يرى لعبا جيدا من المنتخب، موضحًا: «اللي بيزعل الناس هو الأداء، المنتخب لو لعب كويس واتغلب، الناس بتقول مش مشكلة، وإنهم طلعوا بشكل مشرف، وده الناس كانت بتقوله في مباراة المنتخب أمام كوت ديفوار»، مشيرًا إلى أن هناك فرصة جيدة للفوز في مباراة الغد، لأننا «طول عمرنا كعبنا عالي على منتخبات دول أفريقيا السمراء».