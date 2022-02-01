سفير مصر بالكاميرون: طلبت زيادة تأمين البعثة.. و«إيتو خد أكبر من حجمه»

قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، اليوم، إنه وصل حتى الآن 3 طائرات من مصر للكاميرون لحضور المباراة المقبلة للمنتخب المصري، بواقع 800 مشجع، لافتا إلى أنه من الضروري عدم الاستفزاز جراء ما يقوم به الجانب الكاميروني تجاه المنتخب المصري، بخلاف الألف مواطن مصري الذين يعملون في الكاميرون.

زيادة تأمين البعثة المصرية

وأضاف «المليجي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية «ON»، أن الجانب الكاميروني يخشى الخروج من كأس الأمم الأفريقية، متابعا: «تواصلت النهاردة مع وزير الداخلية وطلبت زيادة التأمين للبعثة المصرية والمنتخب والجهاز الفني، بالإضافة لتأمين المشجعين المصريين، والوزير استجاب وقال إحنا جاهزين لكل اللي طلبته».

واستطرد: «مقلقتش من تصريحات صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني اللي تم تضخيم دوره ما أدى إلى خروجه بتصريحات متهورة، ودايما بيقال إن وجود إيتو ساهم في أن دورة الأمم الأفريقية تنعقد، في حين أن القرار تم اتخاذه قبل انتخاب إيتو لاتحاد الكرة الكاميروني، وتصريحه بأنها الحرب قيلت بالفرنسية وترجمتها أيضا الصراع أو التنافس أو العمل بروح الفريق».

سقوط قتلى بملعب المباراة

وأوضح أنه طلب منه وجود ركاب لتأمين مشجعي المنتخب المصري في الكاميرون، كما يتم فرض سياج أمني على المشجعين في الاستاد من أجل حمايتهم، بالإضافة إلى منع الاحتكاك مع الجمهور الكاميروني حتى لا تحدث مشاكل.

وأكد أن الملعب الذي تقام عليه المباراة، حدثت به من قبل مجزرة أدت إلى سقوط 8 قتلي، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر قراره، بالأمس بإمكانية اللعب في هذا الاستاد مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المشجعين بإجراءات أكثر صرامة.

وتابع: «اللي أنشأ الملعب شركة إيطالية مشهورة عالميا، وعملت الاستاد على أحدث الطرز العالمية، وما حدث من قبل كان تهورا من بعض الناس غير المسؤولة، التي شجعت الجمهور على دخول الملعب دون تذاكر، وبسبب التدافع سقط قتلى ناحية الباب الغربي للملعب».