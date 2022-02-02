سفير مصر بالكاميرون: «مش موافقين على فندق إقامة المنتخب.. ومنقدرش نعترض»

قال السفير مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، اليوم، إن المنتخب المصري في الكاميرون بحالة ممتازة، وتم الانتهاء من مسحة كورونا وجاءت سلبية بالكامل لكل اللاعبين، لافتا إلى أنه بالنسبة للجمهور يصل إلى الكاميرون غدا على 3 طائرات تحمل حدود 800 شخص، متابعا: «عملنا كل الإجراءات الخاصة لهم وسهلنا عليهم الحصول على تأشيرة والمسحات، ويتم الاكتفاء بتحليل الـPCR المصري دون عمل آخر في الكاميرون».

توقيع عقوبة على فريق غادر الفندق

وأضاف «المليجي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن المنتخب المصري لم يوافق على مستوى الفندق الموجود فيه حاليا، ولكنه لا يملك أي فرصة للاعتراض لأن الاتحاد الأفريقي هو الذي اختار الفنادق، متابعا: «كان فيه فريق قرر ترك الفندق والمغادرة لآخر، والكاف وقع عليه غرامة مالية كبيرة للإخلال بفندق الإقامة اللي تم اختياره، وده أمر غير ممكن وغير جائز».

طائرة درون تحلق أعلى مكان تدريب المنتخب

وأوضح أنه وفي بداية تدريب المنتخب المصري اليوم حلقت طائرة درون أمنية أعلى مكان تدريب المنتخب، ما أدى إلى توقف التدريبات، «الدرون مخصص لمراقبة وسائل الإعلام، وبمجرد ما انتهت الربع ساعة الأولى من التدريب خرجت أجهزة التصوير والإعلاميين اللي بيصوروا واستمر التدريب كما هو حتى الفترة المسائية».

وتابع: «تواصلت أمس مع وزير الداخلية وطلبت زيادة التأمين للبعثة المصرية والمنتخب والجهاز الفني، بالإضافة لتأمين المشجعين المصريين، والوزير استجاب وقال إحنا جاهزين لكل اللي طلبته، وأنا راضي عن الإجراءات إلى حد كبير، واللي يهمني سلامة المشجعين وعدم وجود أي احتجاج».