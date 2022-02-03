حصاد الأسبوع الأول لمعرض الكتاب.. 530 ألف زائر و87 مليون زيارة للمنصة

انقضى الأسبوع الأول من عمر الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج.

وتأتي الدورة 53 من معرض الكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتستمر حتى 7 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ثقافتك كتابك تتصدر قائمة الأعلى رواجا بـ65 ألف نسخة مباعة

ويوضح هذا التقرير، أهم الأحداث والأرقام التي تحققت خلال الأسبوع الأول لمعرض الكتاب:

- عدد الزائرين: بلغ عدد رواد المعرض خلال سابع أيام المعرض 82 ألف زائر ليتخطى عدد الزوار خلال الأسبوع الأول حاجز النصف مليون، ويصل إلى 530 ألف زائر.

قائمة الأعلى رواجا

- حققت مبادرة ثقافتك كتابك نجاحا مميزا للدورة الثانية على التوالي، وتصدرت قائمة الأعلى رواجا، وبلغت مبيعاتها ما يقرب من 65 ألف نسخة للكثير من العناوين، وكان منها: تحديات القرن الحادي والعشرين، الداء العربي، من هدي القرآن، تراثنا والمعاصرة، تجديد الخطاب الفكري، الشباب والبحث عن الذات، ملحمة أكتوبر، بالإضافة إلى عناوين سلسلة الذخائر والهوية والفلسفة وآفاق عالمية وغيرها.

المنصة الرقمية: وتمثل هذه الدورة الانطلاقة الثانية لها، وسجلت أكثر من 87 مليون زيارة، كما بلغ عدد الزائرين المسجلين عليها قرابة 520 ألف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية للمعرض قرابة 8000 جولة، بينما بلغ عدد التذاكر التي تم حجزها على المنصة الإلكترونية قرابة 160 ألف تذكرة، وبلغ عدد مشاهدات الكتب على المنصة للهيئات ودور النشر المشاركة في المعرض قرابة 133 ألف مشاهدة.

البرنامج الثقافي: بلغ عدد الأنشطة الثقافية المصاحبة 141 فعالية وشهدت زخما فكريا كبيرا وتنوعت بين مؤتمرات ولقاءات وندوات استضافت قامات ورموز إبداعية في كافة مناحي الثقافة والفنون سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني.

البرنامج الفني: وصل عدد الأنشطة الفنية 71 فعالية، وشهدت حضورا وتفاعلا جماهيريا ضخما وتنوعت بين العزف على الآلات الموسيقية، والغناء، والإنشاد الديني، والفنون الشعبية، وإلقاء الشعر، إلى جانب فقرات السيرك القومي، والساحر، والأراجوز.

141 فعالية ثقافية و71 نشاطا فنيا

كما شهد الجناح المخصص لأنشطة الطفل إقبالا كبيرا، وتضمنت أنشطته أربعة أركان، وهي: ركن الحكايات، الورش التفاعلية، الورش الفنية والعروض المسرحية، وتم استخدام العديد من الوسائل العلمية والثقافية المتعلقة بتطوير وتنمية مهارات الطفل.

وتم إطلاق مشروع الكتاب الرقمي، وبدأ بموسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن.

ولأول مرة في تاريخ المعرض، يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وظهرت شخصية المعرض الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، تمكن رواد القاعة المخصصة للأطفال من مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.