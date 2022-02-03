مسؤول ذوي الهمم بوزارة الشباب: أولياء الأمور هم حجر الزاوية

خصص برنامج «مساء DMC» فقرته الحوارية الأولى للحديث حول إطلاق مؤسسة زايد برنامج «جسور الأمل» لذوي الهمم في مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

عبد الستار: برامج «جسور الأمل» تتبع مؤسسة زايد

قال الدكتور محمد عبد الستار، مسؤول مكتب ذوي الهمم والقدرات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، إنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا في 1 يونيو 2021 تشمل عددا من المجالات كالأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والتأهيلية، وعلى الفور بدأت برامج «جسور الأمل» في العمل، وهي التي بدأت في مؤسسة زايد عام 2019.

عبد الستار: نساعد أولياء الأمور على زيادة الوعي لمعاملة أبنائهم

وأضاف «عبد الستار»، خلال استضافته بالبرنامج الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البرنامج قد وضع خصيصا لأولياء الأمور حيث إنهم هم حجر الزاوية لذوي القدرات والهمم، «فيه جنب تاني هو أولياء الأمور ويجب أن يكون لديهم وعي علشان يقدروا يتعاملوا مع أبنائهم سلوكيا ورياضيا ونفسيا علشان يقدروا يواجهوا التحديات».

رئيس البرامج الثقافية: نوفر خدماتنا بالمجان بالتعاون مع مؤسسة زايد

فيما أوضحت نجوى صلاح، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، أن البرامج التدريبية قد تم وضعها استنادا على الأجهزة التي تم تسليمها من مؤسسة زايد لذوي الهمم، وأصبح للبرنامج دور كبير في الوصول للكثير من الأماكن والأفراد هم الأشد احتياجا لتلك الخدمات، «بقينا نقدر مع مؤسسة زايد نوصلهم بالمجان وبنوفرها لفئات محتاجة ده فعلا، وبيتم في مراكز الشباب بالقاعات المغلقة».

وأكدت أن الوزارة تقوم باختيار الإخصائيين من أجل اختيار الأشخاص الذين سيتم لهم عقد جلسات تخاطب وعلاج نفسي ومهارات اجتماعية، «الأهالي بتتعب جدا مع أولادها، وبنحرص أن المكان يكون في الدور الأرضي علشان الأهالي متضطرش يشيلوا أبناءهم، والمكان بيوفر للأطفال الكثير من خلال الشراكة بين مؤسسة زايد ووزارة الشباب والرياضة، ورواتب الاخصائيين بتدفعها الوزارة».