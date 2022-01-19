إصابة 5 طالبات باختناق إثر تسرب غاز بشقتهن في بني سويف

أصيبت 5 طالبات من كليتي سياسة واقتصاد وفنون تطبيقية باختناق، نتيجة تسريب غاز، منذ قليل، داخل سكن خاص بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتهن سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ بتسرب غاز داخل شقة سكن طالبات ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات النجدة ببني سويف، إخطارا من الأهالي يفيد بوجود تسريب غاز بإحدى الوحدات السكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والتي تقطنها عدد من الطالبات بجامعة بني سويف.

نقل المصابات لمستشفى بني سويف الجامعي

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات الجامعية.

أسماء المصابات باختناق إثر تسرب الغاز

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من: « منة الله .غ .م»، 18 عاما من محافظة المنيا، و«دنيا .هـ .ع»، 18 عاما، من أسيوط و«ريهام.ح» 20 عاما، من المنيا، و«ندى. ع .م. م»، 20 عاما، من المنصورة، و«هاجر. ا .ا» 21 عاما، من الإسماعيلية.

وجرى إدخال المصابات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، مصابات باختناق نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهن، وبالكشف الطبي الظاهري عليهن تبين أن حالاتهن متوسطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.