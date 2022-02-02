السكة الحديد: تشغيل 4 قطارات إضافية للصعيد غدا بمناسبة إجازة نصف العام

تبدأ هيئة السكة الحديد، صباح غد الخميس الموافق 3 فبراير 2022، تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ومساهمة من الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

مواعيد القطارات الإضافية بين القاهرة وأسوان

وأشارت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، إلى أنه تقرر تشغيل 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس، مع بداية إجازة نصف العام الدراسي، اعتبارا من صباح غد الخميس 3 فبراير 2022، بخلاف القطارات التي تعمل يومياً طبقا لجداول التشغيل وأن القطارات الإضافية التي سيجري تشغيلها تحمل أرقام 1936/1937/1938/1939 بين «القاهرة/ أسوان» والعكس يومياً، كالتالي:

1- يتحرك القطار رقم 1936 من القاهرة، الساعة 18:35 مساءً، ويصل أسوان الساعة 7:20 صباح اليوم التالي.

2- يتحرك القطار رقم 1937 من أسوان، الساعة 14:45 مساءً، ويصل القاهرة 2:40 صباح اليوم التالي.

3- يتحرك القطار رقم 1938 من القاهرة، الساعة 23:15 مساءً، ويصل أسوان الساعة 11:25 صباح اليوم التالي.

4- يتحرك القطار رقم 1939 من أسوان، الساعة 19:00 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 7:15 صباح اليوم التالي.

إجراءات مشددة ضد متحور أوميكرون

وأوضحت السكة الحديد، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدة أن حركة مسير القطارات منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتة إلى أن القطارات الإضافية ستعمل طوال أيام إجازة نصف العام الدراسي، لمنع حدوث أي زحام داخل المحطات وعربات القطارات.