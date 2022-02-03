مترو الأنفاق يجدد تحذيره للركاب: ارتدوا الكمامات لمواجهة أوميكرون

جددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، صباح اليوم الخميس، تحذيراتها للركاب المسافرين على جميع الخطوط، في رسالة بثّتها عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات، بعدم دخول المحطات واستقلال عربات القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، بسبب انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه، مطالبة جموع الركاب بالالتزام بارتداء الكمامات، وعدم مخالفة التعليمات.

مترو الأنفاق: لن نتهاون مع مخالفي تعليمات ارتداء الكمامات

وأوضحت شركة مترو الأنفاق، أنّ محطات المترو في الخطوط الثلاثة تخضع لأعمال تطهير كل ساعتين تقريبا، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، ولن يكون هناك تهاون مع المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، لافتة إلى أنّ حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد ما يعيق حركة التشغيل، كما أنّ هناك منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين على شبابيك التذاكر، للحد من انتشار أوميكرون.

عبدالهادي: الكمامة خير وقاية لمواجهة أوميكرون

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ الشركة تنفذ بشكل يومي الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي متحور أوميكرون، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنّ ارتداء الكمامات الطبية خير وقاية لكورونا.

عبدالهادي: 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامات

ولفت عبدالهادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ الشركة تعقّم القطارات بشكل دوري، قبل انطلاق ساعات التشغيل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، للوقاية من متحور كورونا الجديد أوميكرون، مؤكدا فرض غرامة مالية فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.