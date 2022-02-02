12 إجراء احترازيا جديدا بالسكة الحديد لحماية الركاب من أوميكرون

قال المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ الهيئة تنفذ إجراءات جديدة داخل المحطات وعربات القطارات لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، لحماية الركاب المسافرين على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنّ حركة القطارات منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سيرها، وهناك رقابة شديدة من قبل شرطة النقل والمواصلات لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامات الطبية المحطات.

أعمال تعقيم وتطهير دورية بالمحطات لمواجهة أوميكرون

وأضاف أبوالمكارم لـ«الوطن»، أنّ السكة الحديد تنفذ أعمال تعقيم وتطهير بشكل دوري، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، لافتا إلى تنفيذ 12 إجراء احترازيا جديدا لحماية الركاب من خطر الإصابة بأوميكرون، مطالبا الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات للحفاظ على سلامتهم.

إجراءات صارمة داخل السكة الحديد لحماية الركاب من أوميكرون

1- 50 جنيها غرامة فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

2- عدم السماح لأي عامل بالسكة الحديد بدخول مناطق العمل لم يحصل على لقاح كورونا، والبديل إجراء تحليل PCR كل 3 أيام.

3- تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا.

4- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا من العمل وإعطائه إجازة لمدة 15 يوما، حفاظا على سلامة الركاب.

5- إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية داخل المحطات.

6- تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل لمواجهة أوميكرون.

7- تطهير المحطات على مستوى الجمهورية بصفة مستمرة، للحد من انتشار كورونا.

8- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.

9- عدم السماح لأي راكب بدخول المحطات دون ارتداء الكمامة الطبية.

10- زيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين على شبابيك التذاكر.

11- تجهيز قطارات إضافية للدفع بها وقت الذروة لمنع التزاحم داخل عربات القطارات بسبب أوميكرون.

12- تعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر بصفة مستمرة، للحفاظ على سير العمل داخل المحطات على مستوى الجمهورية.

ونوه أبوالمكارم، بأنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية تعمل بكامل طاقتها، وأعمال تحديث وتطوير المنظومة مستمرة لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، وجميع المحطات يتم تطهيرها لمواجهة أوميكرون بشكل مستمر.