استشاري مناعة: الجيل الجديد من أوميكرون ينتشر بسرعة تزيد 50% عن نظيره

أكد الدكتور ياسر الشربيني استشاري أمراض الباطنة والمناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا، أن الفترة الحالية تشهد زيادة بإصابات فيروس كورونا «كوفيد- 19»، من سلالة أوميكرون بمختلف الدول، موضحا أن الجيل الجديد «ba2»، ينتشر بسرعة أكبر من السلالة الأصلية، بنسبة تصل لـ50% زيادة سرعة انتشار، مشيرا إلى أنها أقل في الشدة عن السلالات القديمة، لكن خطورته تتمثل في سرعة الانتشار القوي، وتحقيقه نسب إصابات عالية جدا.

استشاري مناعة ببريطانيا: من حصلوا علي الجرعات الثلاث للقاح كورونا نسبة الوقاية لديهم تصل لـ90%

أضاف استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام بالمملكة المتحدة ببريطانيا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن انتشار أوميكرون الجديد مع القديم، بنسبة تصل 90 ألف إصابة يوميا، لافتا إلى أن الملاحظات حول المرض، أوضحت أن المرض يعيد العدوى مرة أخرى في أقل من شهرين نظرا لسهولة الإصابة وعدم حدوث أعراض، ما لا يمنح مناعة كافية، تسهم في تكوين أجسام مضادة، تقلل من فرص الإصابة، وفرص الاصابة بالمرض تكون متكررة، خاصة مع غير الحاصلين علي لقاحات كورونا.

ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا

أضاف استشاري المناعة أن الدراسات العلمية أثبتت أن من حصلوا على 3 جرعات من التطعيم، تكون لديهم وقاية تصل لـ90% ضد الإصابة بفيروس كورونا وتحوراته، وكذلك تقليل أعراض الإصابة، ونسب خطورتها حال الإصابة، مؤكدا أن الحصول على تطعيمات كورونا، والالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والتغذية الجيدة، والالتزام بتعليمات الطبيب خير وقاية من المرض، مناشدا المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول علي لقاح كورونا.