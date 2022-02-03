محافظ الغربية: تنفيذ حملات مرافق واشغالات وإزالة مخالفات البناء

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، توجيهاته إلى نائبه، الدكتور أحمد عطا، بأهمية التنسيق الكامل مع اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لتنفيذ أكبر حملات الإشغالات والمرافق ورفع تلال القمامة، من خلال الدفع بمعدات النظافة فضلا عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، حفاظا على الصالح العام.

حملات نظافة وإزالة تعديات الأراضي الزراعية

وقام رئيس المدينة بجولة مفاجئة على الوحدة المحلية للشهيدي، بمرافقة نائبيه، المحاسبين سعد نصر وحيدر عطا الله، حيث تابع أعمال الوحدة المحلية للشهيدي، كما أجرى رئيس المدينة جولة ميدانية، قام خلالها بالمرور على الأقسام المختلفة بالوحدة، والتنبيه على مسئوليها بضرورة تفعيل دور محاضر البيئة والنظافة والإشغالات، وقام بمتابعة سجلات الأعمال الخاصة بالإدارات المختلفة.

رئيس «المحلة» يتفقد أقسام الوحدات المحلية

كما تفقد رئيس المدينة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، محطة مياه طنبارة المطورة بالشهيدي، كما تابع العديد من أعمال النظافة بالوحدة، وحث على مشاركة الشباب في الأعمال الخدمية بالوحدة، حفاظا على الصالح العام.

ومن ناحية أخرى، شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء، وإزالة التعديات على أراضي الإصلاح الزراعي بعزبة العفيرة، زمام قرية البنوان، والتعديات على الأرض الزراعية بقرية دمتنو، التابعة للوحدة المحلية لقرية سامول، وتم تنفيذ إزالات لعشرة حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية دمتنو، بإجمالي 3 أسهم و12 قيراطا، وإزالة لحالة تعد واحدة على أرض الإصلاح الزراعي بعزبة العفيرة زمام قرية البنوان، بإجمالي 400 مترا.

حملات إزالة تعديات ومخالفات بناء

وتم تنفيذ إزالة كلية بناحية عزبة المنشية، التابعة لقرية محلة حسن، وهي عبارة عن حفر قواعد تحت سطح الأرض داخل مبنى بلوك أبيض بمساحة واحد قيراط، وخمسة عشر سهما، وتمت الإزالة كليا للمخالفة.