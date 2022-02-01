حملات نظافة مكبرة لرفع القمامة والإشغالات بالطرق في الغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، توجيهات إلى اللواء حسين الهنيدي السكرتير العام للمحافظة، بضرورة التنسيق مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة؛ للدفع بسيارات ومعدات لشن حملات نظافة لرفع تلال القمامة المتراكمة بنطاق الوحدات المحلية القروية بالمدينة.

حملات نظافة مكبرة لرفع القمامة

وفي هذا الصدد، باشر رئيس المدينة العمالية، انطلاق حملات النظافة اليومية، التي تستهدف أولا رفع تجمعات القمامة الموجودة أمام المدارس والوحدات الصحية والمصالح الحكومية ومراكز الشباب، فضلا عن تدشين حملات موسعة تستهدف تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا بمختلف المقاهي والأماكن العامة والمطاعم والأسواق والمولات التجارية بمختلف الوحدات المحلية القروية بنطاق قرى مركز المحلة.

وأوضح «لبيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تمّ تدشين حملات نظافة؛ لرفع القمامة بالشوارع ومداخل القرى وطرق المقابر، بنطاق الوحدة المحلية للقرية الجابرية.

رفع العديد من الإشغالات بالطريق الدائري

وجرى تم رفع العديد من الإشغالات بالطريق الدائري بمركز المحلة بالجزيرة الوسطى للطريق؛ لمنع وقوع حوادث طرق خلال الفترة المقبلة.