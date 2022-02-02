حملات لصيانة ونظافة كوبري «سمنود - المنصورة» في الغربية (صور)

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهات عاجلة إلى اللواء حسين الهنيدي، سكرتير عام محافظة الغربية، بالتنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، لتدشين حملات نظافة مكبرة تستهدف صيانة الطرق والكباري الرئيسية الواصلة بين مراكز ومدن طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة، حفاظا على صالح العام للمواطنين.

حملات نظافة مكبرة بطرق سمنود

في ذات السياق، وجّه المحاسب إسلام النجار، محافظ الغربية، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بأهمية شن حملة نظافة والدفع بمعدات وآلات نظافة بكوبري الراهبين بخط «سمنود - المنصورة»، لتلافي حوادث الطرق المحتملة، خلال فترة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية المتغيرة.

وباشر «النجار» رئيس مركز ومدينة سمنود جانبا من أعمال مسح مداخل المدينة وكوبري الدكتور أحمد أبو إسماعيل، فضلا عن رفع التراكمات من أعلى الكوبري.

تركيب البلدورات وسنفرة طريق المجزر

كما وجّه رئيس المدينة قطاع النظافة بسمنود، بضرورة استمرارية الأعمال حتى يتم إتمام عملية مسح ورفع التراكمات بالكامل من أسفل وأعلى الكوبري، وكذلك طريق «سمنود - المنصورة» السريع.

من ناحية أخرى، باشر رئيس المدينة أعمال تركيب البلدورات وسنفرة طريق المجزر بمدينة سمنود تمهيدا لبدء أعمال الرصف به، كما أجرى رئيس المدينه زيارة إلى قرية ميت عساس، وأشرف على ورشة عمل نظافة وإزالة الأتربة ومخلفات المطر من على جانبي الطريق السريع «سمنود - المنصورة».