«التعليم» تحدد مواد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 2022 يؤدون الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف للمجموع والمواد العامة التي لا تضاف للمجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب، موضحة أنّ المواد العامة التي تضاف للمجموع هي: «العربية، الأجنبية الأولى، والأجنبية الثانية».

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أنّ المواد التي لا تضاف للمجموع وتدرس لجميع الطلاب هي: «التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء»، موضحة أنّ المواد التخصصية التي تضاف للمجموع هي: «التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق» بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

مواد شعبة علمي رياضة الفيزياء والكيمياء والرياضيات

وأوضحت أنّه بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية «علمي علوم»، فتتمثل المواد التي تضاف للمجموع والتخصصية في: «الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية»، وبالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة تتمثل المواد التي تضاف للمجموع والتخصصية في مواد: «الفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه بالنسبة للغة الأجنبية يؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات الأجنبية سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية كلغة أجنبية أولى، ويؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الصينية كلغة أجنبية ثانية، موضحة أنّه إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي الإنجليزية، فيتعين على الطالب أداء الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية، ويختار من الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الصينية أو الإسبانية.

ونوهت بأنّه إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي الفرنسية أو الألمانية، يشترط أن يكون امتحان الطالب للغة الأجنبية الثانية في مادة اللغة الإنجليزية، ويؤدي الطالب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التي أدى فيها الامتحان في الصفين الأول والثاني الثانوي ولا يجوز تغييرها مطلقا.

«شوقي»: نحسم آلية عقد الامتحانات بعد إجازة نصف العام

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه جار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2022، وسيتم الإعلان عن آلية عقدها سواء ورقية أو إلكترونية عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.