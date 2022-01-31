رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة والأوراق المطلوبة

أتاحت وزارة التربية والتعليم، لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال الفترة الحالية، إمكانية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022، تمهيدًا لتسليمها للمدرسة، مع الأوراق الرسمية لوضعها بملف الطالب، استعدادًا لاختبارات نهاية العام الدراسي، لذا يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط التسجيل، والأوراق المطلوبة.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، وبشكل مبسط، كل ما تريد معرفته عن رابط تسجيل استمارة الثانوية 2022، والإرشادات الواجب اتباعها خلال استيفاء البيانات، فضلا عن الأوراق المطلوبة من الطالب لتسليمها للمدرسة.

موعد تسجيل استمارة الثانوية 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي، تسجيل استمارة الثانوية، بداية من الثلاثاء 25 يناير وحتى 24 فبراير المقبل.

رسوم استمارة الثانوية 2022

تبلغ رسوم دخول امتحانات الصف الثالث الثانوي، نحو 215 جنيهًا، ورسم تأمين التابلت حوالي 105 جنيهات، وتسديد المصروفات الصف الثالث 510 جنيهًا.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال الضغط هنـا، وتسجيل استمارة الثانوية العامة من خلال خطوات بسيطة.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية 2022

ولكي يتمكن الطلاب من تسجيل استمارة الثانوية 2022، يجب عليهم اتباع تلك الخطوات:

- الدخول على موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم.

- وضع البريد وكلمة السر، والضغط على تسجيل الدخول.

- بعد الدخول على صفحة الطالب، ستظهر صفحة مذكور بها بيانات الطالب، مثل الاسم، الكود، الرقم القومي، الجنسية، وغيرها، يجب مراجعتها بدقة والتأكد أنها مطابقة لشهادة الميلاد المميكنة أو بطاقة الرقم القومي.

- في الجزء التالي، ستظهر بيانات الخاصة بالقيد الدراسي، مثل اسم مديرية التعليم، والإدارة التعليمية، اسم مدرسة الطالب، وحالته، والصف، ومواد التخصص، واللغة الأجنبية الأولي، وهذا الجزء يجب مراجعته، والتأكد من صحة المعلومات.

- بعد التأكد من كافة البيانات يجرى الضغط على التالي، وسيطلب منك رفع المستندات والتي تشمل صورة شخصية للطالب، مع مراعاة أن تكون الصورة المرفوعة مطابقة للصورة على الاستمارة المطبوعة، وأن تكون مقاس 4 في 6، تظهر كامل الوجه، بخلفية بيضاء وأن يكون نوع الصورة المحملة امتداد JPG، وألا يزيد الحجم عن 1 جيجا.

- الضغط على «حفظ» ويمكنك طباعة الاستمارة فيما بعد.

إرشادات تسجيل استمارة الثانوية العامة

وضعت وزارة التربية والتعليم بعض الإرشادات التي يجب على الطالب اتباعها، حتى يتمكن من تسجيل الاستمارة، وهي:

- وضعت التربية والتعليم شرطا لتسجيل استمارة الثانوية العامة، وهي سداد المصروفات الدراسية، ورسوم الامتحانات وتأمين التابلت، مع ضرورة الاحتفاظ بأصل الإيصالات الدالة على السداد.

- مراجعة البيانات بدقة، ومطابق لشهادة الميلاد، سواء في الحروف أو الهمزات، والشعبة، واللغة الثانية، والديانة، والتأكد من مطابقة العنوان ببطاقة الرقم القومي.

- في حالة وجود أي خطأ يحتاج لتعديل، يمكن للطالب وولي الأمر التوجه إلى المدرسة، والذهاب لأعضاء حجرة الارشاد التعليمي، وتعديل البيانات، مع ضرورة أن يقوم ولي الأمر بالتوقيع أمام الأعضاء في المكان المخصص.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية

بعد طباعة الاستمارة وتسليمها في المدرسة، سيكون مطلوب من الطالب توفير بعض المستندات والأوراق لكتابة استمارة الثانوية لوضعها في ملف الطالب، وهي:

- حافظة شفافة

- دوسيه بلاستيك.

- طباعة استمارة الثانوية من الموقع المخصص بعد الانتهاء من البيانات.

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- نسخة من صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- شهادة ميلاد مميكنة للطالب «الأصل»، بالإضافة إلي نسختين منها.

- عدد 6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- عدد 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

- الإيصال الدال على سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو شركات التحصيل مثل فوري، فضلا عن صورتين من الإيصال.

- إيصال سداد رسوم تأمين التابلت الأصل ونسختين ضوئيتين.

- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان الأصل صورتين.

- إيصال سداد المصاريف الأصل وصورتان منه.

وطالبت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور ضرورة الاحتفاظ بالمستندات والأوراق المطلوبة، لتسليمها للمدرسة مع بداية الترم الثاني من العام، وشددت على ضرورة انتظار قرارات وزارة التربية والتعليم، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها البعض.