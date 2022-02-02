«التعليم» تحدد آليات ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. اعرف موقفك

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الآليات والضوابط المنظمة لأداء امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدة أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من السبت 11 يونيو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالنسبة للدور الأول، والدور الثاني اعتبارا من يوم السبت 13 أغسطس المقبل، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

«التعليم» تشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة

أضافت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2022، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2021-2022، والمنقولين من الصف الثاني الثانوي، سواء الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية، في جميع مدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية، التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، في عقد امتحانات النقـل بشرط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

وأكدت الوزارة، أن الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012-2013، أي بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل مصر أو دولة عربية، وجرى مناطرة الشهادات الحاصلين عليها، ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المشارك، ولم يستنفدوا عدد مـرات التقدم المسموح بها قانونا، يجب عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيهـا للامتحان، وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطالب، بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة، أنه يحق للطلاب الذين سجلوا استمارة إلكترونية جديدة للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد دون عذر مقبول، لا يحتسب لهم هذا العام، ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونيا، لكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم، لافتة إلى أنه في حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة، أي إسقاط القيد بعد ثبوت العذر القهري لا يحتسب هذا العام، ضمن أعوام التقدم المسموح بهـا قانونا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة، ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2022

في سياق متصل، أكد وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الطالب سداد 200 جنيه للتقدم للامتحان بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للمقيدين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية، وسداد 200 جنيه مقابل امتحانات و210 بالنسبة للطلاب المتقديم للمرة الثالثة والرابعة.