لطلاب الثانوية العامة 2022.. «التعليم» تحدد مواعيد تسليم الاستمارات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتسليم طلاب المنازل للاستمارات الإلكترونية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2022 للجنة النظام والمراقبة هو يوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل، ولن يتم قبول أي استمارة لأي طالب بعد هذه المواعيد مهما كانت الأسباب، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية وكشوف 150 د من المدارس للجنة النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 31 فبراير الجاري.

آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية 24 مارس

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 24 مارس المقبل، مؤكدة أنه لا يسمح للطالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس، ولا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي.

التحويل من الشعبة الأدبية إلى العلمية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة العلمية سواء علوم أو رياضة حتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجاري ويجوز للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أي من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

وأكدت الوزارة أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة الأدبية إلى العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفعلية يؤدي الطالب الامتحان في لفرع المؤجل فقط.

ونوهت إلى أنه في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعي المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معاً، وإذا حصل الطالب على الدرجة النهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر يكون الطالب ناجحاً في هذه المادة حيث إن نجاحه بالدرجة النهائية في ذات الفرع يؤدي إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى، وفي حالة عدم حصوله على النهاية الصغرى في المادة يعتبر راسباً في هذه المادة ويؤدي الامتحان في الفرعين معاً.