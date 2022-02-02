«التعليم» تحدد نظام ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن الامتحانات تبدأ 11 يونيو المقبل بالنسبة للدور الأول، مؤكدة أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

تعرف على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

وأضافت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 للدور الثاني تبدأ اعتبارا من 13 أغسطس المقبل، لافتة إلى أنها وفرت مجموعة من المنصات التعليمية للطلاب للتدريب على نمط أسئلة امتحانات الثانوية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، نظام امتحانات الثانوية العامة 2022، فبالنسبة للطلاب المنتظمين يحق لهم التقدم للامتحان أربعة أعوام، ولا يحق للطالب الراسب التقدم للامتحان إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط، مؤكدة، أنه بالنسبة لامتحان الدور الأول يسمح للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022 بأداء الامتحان في جميع المواد ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في امتحان تلك المواد.

تعرف على نظام امتحانات الثانوية العامة 2022

وأشارت إلى أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2022 بالنسبة للطالب الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً لأداء الامتحان، وذلك في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصلها عليها في المواد التي اجتازها سلفاً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2022 بالنسبة للدور الثاني؛ الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع له الحق في أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين، مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي اجتازها بالدور الأول.