بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث في دمياط

اعتمدت مديرية أمن دمياط حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المباحث والمعاونين، وشملت الحركة تجديد الثقة في بعض القيادات ورؤساء المباحث.

واعتمد اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث المراكز والأقسام، وشملت الحركة، تعيين المقدم مهاب محمد حسن، رئيس مكتب مكافحة المخدرات، رئيسا لمباحث مركز دمياط، وتعيين الرائد هشام أشرف، رئيسا لمباحث قسم أول دمياط، وتعيين الرائد خالد عاطف، رئيسا لمباحث السرو، وتعيين الرائد محمود المنصوري، رئيسا لمباحث قسم المرافق، وتعيين المقدم محمد أمين أبو العز، مديرا لمكتب مكافحة المخدرات.

تجديد الثقة في بعض القيادات

وتم تجديد الثقة في الرائد كريم الشهاوي، رئيس مباحث رأس البر، والرائد محمد علام، رئيس مباحث قسم ثان دمياط، والرائد يوسف البشلاوي، رئيس مباحث مركز فارسكور، والمقدم أحمد عبد الباقي، رئيس مباحث المرور، والرائد محمد حسونة، رئيس مباحث الأموال العامة.