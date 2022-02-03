حزمة تدريبية للطلاب خلال إجازة نصف العام بالمركز التكنولوجي بمطروح

كشف عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن إعداد مركز التطوير التكنولوجي بتعليم مطروح، لمخطط تدريبي لتدريب الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، في إطار تفعيل مبادرة تحت شعار «طور وغير»، خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتي تأتي بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.

برامج تدريب طلاب مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المبادرة سوف تنطلق من يوم الأحد المقبل، الموافق السادس من فبراير، للطلاب من سن 13 وحتى 18 سنة، ولمدة أسبوعين، عبر وسائل التواصل التقنية ومنصات التدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى برامج تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي لبيان كيفية التعامل الأمثل مع منصات إدمودو وزووم والحساب الموحد LMS وبرامج التيمز والأوفيس بالتعاون بين مركز التطوير وإدارة الموهوبين.

تدريب رقمي ومحو أمية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن حزمة البرامج التدريبية التكنولوجية تسير في مسارين متوازيين من خلال التدريب على محو الأمية الرقمية وتطبيقات Office 2019 & 365 والتدريب على تخطيط المسار المهني والمهارات الشخصية، مع زيادة مهارات استخدام التابلت التعليمي لطلاب المرحلة الثانوية.

وأشار إلى أن جميع الطلاب لديهم الفرصة في الاشتراك في المبادرة، من خلال توافر شروط السن، وحضور التدريب في المراكز المعلن عنها بالقاعات المخصصة لذلك بمركز التطوير التكنولوجي وقاعة التدريب بديوان المديرية، وإدارتي الضبعة وسيوة وباقي الإدارات، من خلال البث المباشر عبر تطبيق ويبيكس لافتا إلى أنه على الطلاب الراغبين في المشاركة تسجيل بياناتهم في الرابط التالي :- https://forms.com/r/Qg88yLIsPZ

أحدث تكنولوجيا تدريب

وأوضح وكيل الوزارة بمطروح، أن مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية يستهدف مواكبة التقدم العلمي، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتي تأتي في إطار مسايرة تعليم مطروح لاتجاه الحكومة نحو بناء قدراتها المعرفية، ووضع أسس مجتمع المعرفة والتحول الرقمي.