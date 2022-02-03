افتتاح معرض التكنولوجيا الأمنية بأكاديمية الشرطة: معدات متطورة ومنتجات يدوية

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الثالث، الذي تنظمه وزارة الداخلية؛ وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ونقلت قيادات وزارة الداخلية، في بداية الاحتفال، ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للحضور في رحاب أكاديمية الشرطة، التي تعد الذراع العلمية والأكاديمية لوزارة الداخلية.

أسر الشهداء شاركوا في المعرض

وشهد المعرض الذى انطلق بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وممن أوفوا العطاء، وأسر الشهداء والمصابين، ونخبة من الفنانين، والإعلاميين، والشخصيات العامة، بالاضافة إلى طلبة الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية، والكلية الاكليريكية، وكلية الشرطة، والكليات العسكرية، وكذلك المتفوقين رياضيا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة (لاعبو اتحاد الشرطة الرياضي)، وممثلي المجتمع المدني، أحدث المركبات والمعدات الحديثة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات الوزارة.

وشارك في أجنحة المعرض، قطاع الخدمات الطبية، وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية، وقطاع أمن القاهرة، والادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والادارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع المشروعات والتنمية، بالإضافة إلى منظومة أمان.

معدات بتكنولوجيا متطورة

وتجول الحضور في جنبات المعرض، وسط اعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، سواء في مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية، وكذلك سيارات الإدارة العامة للمرور، المجهزة بأحدث أجهزة رصد المخالفات، وكذلك سيارات الأحوال المدنية، المجهزة بأحدث أجهزة الاصدار لمختلف مصدرات القطاع، ومعروضات قطاع الحماية المجتمعية، من المنتجات المتنوعة، والتي ضمت أفضل أنواع الأثاث الخشبي والمعدني، والمفروشات والمنتجات اليدوية التي حازت إعجاب الحضور.

كما شهد حفل الافتتاح عروضا متنوعة، لفريق موسيقات كلية الشرطة، وعرض الحبال بميدان الجبال، وكتائب الخيالة، والادارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح وكمال الأجسام، بالاضافة الى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وطلبة المدارس، والتي كان لها أثرا طيبا في نفوسهم.