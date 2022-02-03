أسرة الطالب ضحية اعتداء زملائه بالمدرسة: «سابوه بين الحياة والموت»

استيقظ الطالب عبد الرحمن شرف الدين أبو العنين، الطالب بالصف الثاني الثانوي، مبكرا، وذهب لمدرسته، الشهيد محمد فؤاد الثانوية، بكفر الشيخ، لأداء امتحاناته، وبين الفترتين شاهد زملائه يتشاجرون فحاول تهدئتهم والتدخل لفض المشاجرة، فتلقى ضربتين مباغتتين بمطواه قرن غزال وقطر على رأسه ورقبته، ليسقط غارقا في دمائه، وينقل إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وسط حالة من رعب زملائه وأصدقائه الذين أبلغه اهله.

20 غرزة بالرأس و4 بالرقبة

«عبد الرحمن هادي ومبيحبش يشوف حد بيتخانق، فلما شاف زمايله بيتخانقوا راح يفض الخناقة، فضربه واحد بمطواه على راسه وأخد حوالي 20 غرزة، وضربه واحد تاني في رقبته تسببت في 4 غرز»، هكذا شرح محمد جمال، ابن عم الطالب عبد الرحمن، قصة الاعتداء عليه داخل المدرسة لـ«الوطن»، مؤكدا على أن أحد أصدقائه بمستشفى سيدي سالم المركزي، أبلغهم بإصابة عبدالرحمن خلال أداء الامتحانات.

واضاف ابن عم عبد الرحمن قائلا: «رحنا المستشفى لقينا عبد الرحمن خيط دماغه ورقبته، وبلغنا مركز الشرطة جه وسأله، فقال إن كان فيه خناقة بين زمايله، وإنه اتدخل عشان يفضها لكنه اتضرب بمطواه في راسه وفي رقبته، وعمل تقرير طبي بس خلاص مادة امتحان التاريخ راحت عليه لإنه محضرش، الكلام ده كان في الفترتين بين الامتحانين».

«راح الامتحان عليه»

وأكد صلاح أبو العنين، عم عبد الرحمن، على أن الطالب ظل طويلا في المستشفى، ومنه إلى مركز الشرطة لسؤالهم، مؤكدا على أنه تدخل لفض مشاجرة: «دخل يفض مشاجرة لكن ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، راح الامتحان عليه وخلاص، وابننا كان هيروح في شربة مياه».

وكانت جهات التحقيق في مركز سيدي سالم، التابع لمحافظة كفر الشيخ، قد أمرت باستدعاء طلاب ثانوية عامة، لسؤالهم في الاتهامات التي وجهها لهم زميلهم طالب بالصف الثاني الثانوي، حول قيامهم بالاعتداء عليه بسلاح أبيض.

إخطار الأمن بواقعة الاعتداء على طالب بكفر الشيخ

وكان الطالب عبدالرحمن شرف، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد محمد فؤاد الثانوية، قد وصل إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، التابع للمحافظة، مصابا بجروح في الرقبة والرأس، وتم إخطار نقطة شرطة المستشفى.

وبإخطار اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، بالبلاغ من من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، تبين أن الطالب مصاب بجروح بالرقبة والرأس، نتيجة مشاجرة مع زملائه، وبسؤاله أقر أن زملائه قاموا بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين سلاح أبيض (مطواة قرن غزال)، محدثين إصابته بالرقبة والرأس.

كنا تبين أن المشاجرة حدثت أمام المدرسة، وذلك على خلفية تدخله لفض مشاجرة نشبت فيما بينهم، ما أدى إلى إصابته بالرأس والرقبة، وفقا لاقواله، وحُرر بذلك المحضر رقم 42 لسنة 2022 أحوال مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت باستدعاء الطلاب لسؤالهم.