التحقيق مع طلاب لاتهامهم بالاعتداء على زميلهم بـ«مطواة» في كفر الشيخ

أمرت جهات التحقيق في مركز سيدي سالم، التابع لمحافظة كفر الشيخ، باستدعاء طلاب ثانوية عامة، لسؤالهم في الاتهامات التي وجهها لهم زميلهم، طالب بالصف الثاني الثانوي، حول قيامهم بالاعتداء عليه بسلاح أبيض.

مستشفى سيدي سالم تستقبل الطالب مصابا

وكان الطالب «ع.ش.م.ا» بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد محمد فؤاد الثانوية، وصل إلى مستشفى سيدي سالم المركزي التابع لمحافظة كفر الشيخ مصابا بجروح في الرقبة والرأس، وجرى إخطار نقطة شرطة المستشفى.

الطالب يتهم زملاءه بالتعدي عليه بسلاح أبيض

وجرى إخطار اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، بالبلاغ من من مأمور مركز شرط سيدي سالم، وتبين أن الطالب مصابا بجروح بالرقبة والرأس، نتيجة مشاجرة مع زملائه، ويسؤال الطالب انهم زملائه بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين سلاح أبيض مطواة قرن غزال، محدثين إصابته بالرقبة والرأس.

كما تبين أن المشاجرة حدثت أمام المدرسة على خلفية تدخله لفض مشاجرة نشبت فيما بينهم، ما أدى إلى إصابته بالرأس والرقبة، وفقا لاقواله، وحُرر بذلك المحضر رقم 42 لسنة 2022 أحوال مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على جهات التحقيق امرت باستدعاء الطلاب لسؤالهم.

واختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، الإثنين الماضي، دورة الارتقاء بالأداء المهني لمشرفي ومنسقي البرلمان، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وإشراف محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.