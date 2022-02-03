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محمود مسلم

ضبط هارب من تنفيذ 77 حكما بإجمالي 18 سنة حبس في الغربية

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الوطن
11:34 ص | الخميس 03 فبراير 2022
كلابشات

كلابشات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أنّ محكوم عليه «تاجر»، مقيم في دائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية، تردد على محيط سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه، كونه مطلوب لتنفيذ 77 حكما في قضايا «تبديد وتعدي» بإجمالي 18 سنة سنة.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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