ضبط هارب من 4 أحكام وغرامات بـ18 مليون جنيه في القاهرة
كتب:
الوطن
11:42 ص | الأربعاء 05 يناير 2022
ارشيفية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل، مقيم بدائرة القسم).. مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد(4) حكم غرامات فى قضايا "مبانى" والمقضى فيهم بغرامات مالية مستحقة بلغت ثمانية عشر مليون جنيه (18,000,000 مليون جنيه).
بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.