8 عروض في إجازة نصف العام لجمهور «الفني للمسرح».. منها «أفراح القبة»

أعلن الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أنّ البيت الفني للمسرح يقدم لجمهوره خلال إجازة نصف العام مجموعة متنوعة من العروض التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديا، إضافة إلى عروض جديدة، وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 3 فبراير الحالي.

عروض مسرح الطليعة

تبدأ العروض المسرحية اليوم بعرضي «فريدة وأحدب نوتردام»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وتبدأ فرقة مسرح الشباب تقديم عرضيها «أفراح القبة» و«يا دعوة ما تمت» الجمعة المقبل 4 فبراير، بينما تبدأ فرقة المسرح القومي استقبال جمهور عرض «في انتظار بابا»، من الأحد المقبل 6 فبراير، وتفتتح فرقة المسرح القومي للأطفال في اليوم ذاته عرضها الجديد «الجميلة والوحش»، ويستكمل عرض «رحلة الزمن الجميل» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس عروضه طوال إجازة نصف العام.

يذكر أنّ عرض «في انتظار بابا»، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، إخراج سمير العصفوري، ويقدم يوميا عدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة.

أما على مسرح الطليعة بالعتبة فيقدم عرض «فريدة» عن أغنية البجعة لـ«تشيكوف»، كتابة وإخراج أكرم مصطفى، في تمام السادسة والنصف مساء على قاعة صلاح عبدالصبور، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، بينما يُعرض «أحدب نوتردام» عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم، فيقدم أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات .

عروض المسرح العائم

ويعود عرض «أفراح القبة»، عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت في تمام السابعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وتعود مرة أخرى أول عروض مبادرة المخرج المحترف «يا دعوة ما تمت»، من تأليف أمينة عمر، فكرة وإخراج مصطفى عبدالسلام، حيث يقدم يوميا عدا الثلاثاء في تمام الثامنة مساء على مسرح ملك برمسيس.

عروض الأطفال بمنتصف العام

وتستمر فرقة مسرح القاهرة للعرائس في تقديم عرض «رحلة الزمن الجميل»، إخراج محمد نور، أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام السادسة والنصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، بينما تفتتح فرقة المسرح القومي للأطفال عرض «الجميلة والوحش»، إخراج محمود حسن، على مسرح متروبول يوميا في تمام السابعة مساء.‏‎