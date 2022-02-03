تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، الذي تستضيفه الكاميرون، ما يجعل الكثير من راغبي مشاهدة المباراة من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون، بعد أن أعلنت القناة بث المباراة اليوم في تمام الساعة 9 مساء.

وحرصا من «الوطن» على تقديم جميع الخدمات التي يبحث عنها ويهتم بها المتابعين والقراء، نرصد من خلال هذا التقرير تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون على النايل سات والعرب سات، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة النبأ الليبية الناقة لمباراة مصر والكاميرون

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11096.

معدل استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

خطوات ضبط تردد قناة النبأ الليبية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

- الراغب في مشاهدة المباراة عليه الضغط على زر Menu أو القائمة الموجود في الريموت.

- الضغط على كلمة خيارات Options الموجودة في القائمة.

- اختيار تثبيت أو Installation من القائمة بعد ظهورها.

- وعند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- إدخال التردد السالف ذكره في الخانة المخصصة لذلك.

- اختيار التردد الأفقي H بدلا من الرأسي.

- اختيار معدل الترميز 27500.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

يذكر أنّه جرى تعيين الحكم الدولي بكاري جاساما لإدارة مباراة مصر والكاميرون اليوم في الدور النصف نهائي من كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي تنطلق في تمام الساعة 9 مساء.