«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد وأماكن التقديم للعمل بنظام الحصة

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أماكن استلام ملفات المتقدمين للعمل بنظام الحصة، حيث يبدأ التقديم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 10 فبراير 2022، مطالبا المتقدمين باستيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم.

الأيام المحددة بالتخصصات للتقديم

- السبت الموافق 5 فبراير 2022 التقديم لتخصص مادة اللغة العربية.

- الأحد الموافق 6 فبراير 2022 التقديم لمادتي العلوم والدراسات الاجتماعية.

- الإثنين الموافق 7 فبراير التقديم لمادة معلم فصل ورياض الأطفال.

- الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية.

- الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد (اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية).

- الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد (معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيات واللغة الإنجليزية).

مقار التقديم للعمل بنظام الحصة

- التابعون لإدارة كرداسة التعليمية: التقديم بمدرسة أبو رواش الصناعة منطقه أبو رواش.

- التابعون لإدارة 6 أكتوبرالتعليمية: التقديم بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين الحي السادس.

- التابعون لإدارة الوراق التعليمية: التقديم بمدرسة العميد محمد فوزي مدبولي الابتدائية أمام قسم شرطة الوراق.

- التابعون لإدارة منشأة القناطر التعليمية: التقديم بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة بولاق الدكرور التعليمية: التقديم بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية بتقسيم عمرو بن العاص ٢.

- التابعون لإدارة أبو النمرس التعليمية: التقديم بمدرسة الجهاد الابتدائيه للتعليم الاساسي بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة الهرم التعليمية: التقديم بمدرسة الفيصلية الاعدادية بجوار إدارة الهرم التعليمية.

- التابعون لإدارة البدرشين التعليمية: التقديم بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بجوار إدارة البدرشين التعليمية.

- التابعون لإدارة العمرانية التعليمية: التقديم بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة الحوامدية التعليمية: التقديم بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات بجوار الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة العجوزة التعليمية: التقديم بمقر إدارة العجوزة التعليمية شارع عبد المنعم رياض.

- التابعون لإدارة الدقي التعليمية: التقديم بمقر إدارة الدقى التعليمية ٣ شارع آمين الرفاعي من شارع التحرير.

- التابعون لإدارة جنوب الجيزة التعليمية: التقديم بمدرسة (الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بنين) -الجيزة الإعدادية سابقا - عنوانها شارع جامعة القاهرة.

- التابعون لإدارة الشيخ زايد التعليمية: التقديم بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بجوار إدارة الشيخ زايد التعليمية.

- التابعون لإدارة شمال الجيزة التعليمية: التقديم بمدرسة غزوة تبوك الابتدائية وعنوانها شارع ترعة السواحل أمام الشوربجي.

- التابعون لإدارة الواحات التعليمية: التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة العياط التعليمية: التقديم بمقر الإدارة التعليمية بقصر ثقافة العياط.

- التابعون لإدارة الصف التعليمية: التقديم بمقر الإدارة التعليمية.

- التابعون لإدارة أطفيح التعليمية: التقديم بـ مدرسة أطفيح الإبتدائية المشتركة بمدينة أطفيح.

- التابعون لإدارة أوسيم: التقديم بمدرسة أوسيم الابتدائية المشتركة.