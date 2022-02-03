«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد وأماكن التقديم للعمل بنظام الحصة
كتب:
كريم روماني
12:01 م | الخميس 03 فبراير 2022
أشرف سلومة - مدير مديرية التعليم في الجيزة
أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أماكن استلام ملفات المتقدمين للعمل بنظام الحصة، حيث يبدأ التقديم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 10 فبراير 2022، مطالبا المتقدمين باستيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم.
الأيام المحددة بالتخصصات للتقديم
- السبت الموافق 5 فبراير 2022 التقديم لتخصص مادة اللغة العربية.
- الأحد الموافق 6 فبراير 2022 التقديم لمادتي العلوم والدراسات الاجتماعية.
- الإثنين الموافق 7 فبراير التقديم لمادة معلم فصل ورياض الأطفال.
- الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية.
- الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد (اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية).
- الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد (معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيات واللغة الإنجليزية).
مقار التقديم للعمل بنظام الحصة
- التابعون لإدارة كرداسة التعليمية: التقديم بمدرسة أبو رواش الصناعة منطقه أبو رواش.
- التابعون لإدارة 6 أكتوبرالتعليمية: التقديم بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين الحي السادس.
- التابعون لإدارة الوراق التعليمية: التقديم بمدرسة العميد محمد فوزي مدبولي الابتدائية أمام قسم شرطة الوراق.
- التابعون لإدارة منشأة القناطر التعليمية: التقديم بمدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين بجوار الإدارة التعليمية.
- التابعون لإدارة بولاق الدكرور التعليمية: التقديم بمقر إدارة بولاق الدكرور التعليمية بتقسيم عمرو بن العاص ٢.
- التابعون لإدارة أبو النمرس التعليمية: التقديم بمدرسة الجهاد الابتدائيه للتعليم الاساسي بجوار الإدارة التعليمية.
- التابعون لإدارة الهرم التعليمية: التقديم بمدرسة الفيصلية الاعدادية بجوار إدارة الهرم التعليمية.
- التابعون لإدارة البدرشين التعليمية: التقديم بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بجوار إدارة البدرشين التعليمية.
- التابعون لإدارة العمرانية التعليمية: التقديم بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بجوار الإدارة التعليمية.
- التابعون لإدارة الحوامدية التعليمية: التقديم بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات بجوار الإدارة التعليمية.
- التابعون لإدارة العجوزة التعليمية: التقديم بمقر إدارة العجوزة التعليمية شارع عبد المنعم رياض.
- التابعون لإدارة الدقي التعليمية: التقديم بمقر إدارة الدقى التعليمية ٣ شارع آمين الرفاعي من شارع التحرير.
- التابعون لإدارة جنوب الجيزة التعليمية: التقديم بمدرسة (الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم بنين) -الجيزة الإعدادية سابقا - عنوانها شارع جامعة القاهرة.
- التابعون لإدارة الشيخ زايد التعليمية: التقديم بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بجوار إدارة الشيخ زايد التعليمية.
- التابعون لإدارة شمال الجيزة التعليمية: التقديم بمدرسة غزوة تبوك الابتدائية وعنوانها شارع ترعة السواحل أمام الشوربجي.
- التابعون لإدارة الواحات التعليمية: التقديم بمقر الإدارة التعليمية.
- التابعون لإدارة العياط التعليمية: التقديم بمقر الإدارة التعليمية بقصر ثقافة العياط.
- التابعون لإدارة الصف التعليمية: التقديم بمقر الإدارة التعليمية.
- التابعون لإدارة أطفيح التعليمية: التقديم بـ مدرسة أطفيح الإبتدائية المشتركة بمدينة أطفيح.
- التابعون لإدارة أوسيم: التقديم بمدرسة أوسيم الابتدائية المشتركة.