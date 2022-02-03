اليوم.. انتهاء امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

تنتهي اليوم الخميس الموافق 3 فبراير الجاري، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022 في محافظتي القاهرة والجيزة، التي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وعلى مستوى المديرية وتنوعت أسئلتها بين المقالية والموضوعية أي الاختيار من متعدد أو الأكمل أو الصواب والخطأ التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

طلاب «إعدادية القاهرة» يؤدون امتحان مادة العلوم ورقيا

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي في نهاية أيام الامتحانات، امتحان مادة العلوم في محافظة القاهرة في المدارس، ويعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، كتوزيع الطلاب بحوالي 15 طالباً في كل لجنة امتحانية للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

طلاب «إعدادية الجيزة» يؤدون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

كما يؤدي طلاب محافظة الجيزة، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية والذي يعقد ورقياً وتم وضعه من قبل الموجهين في المديرية التعليمية، وفق المواصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب حول الامتحانات بداية من أول أيام عقدها، مؤكدة أن جميع أسئلة الامتحانات اعتمدت على فهم الطالب لمخرجات التعلم وجاءت من الكتب المدرسية، لافتة في بيان لها، أنه يتم تصحيح الامتحانات يومياً في كنترولات مؤمنة جيداً.

«تعليم الجيزة»: لم يتم رصد أي إصابات كورونا بين الطلاب

من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وعقدت طبقاً لكافة التعليمات المنظمة لها، موضحة أن تصحيح الامتحانات يتم بشكل يومي بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين على مدار أيام عقد الامتحانات.