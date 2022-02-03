انتشال جثمان عامل انهارت عليه غرفة صرف صحي في قنا

لقي عامل مصرعه، اليوم بعد أن انهار عليه تراب حفرة صرف صحي أثناء العمل فيها، في إحدى قرى مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبد الجليل، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، وهيئة إسعاف قنا، يفيد بمصرع مختار عشري محمد عبد الله، 26 سنة، يقيم بمحافظة سوهاج، وذلك بعد انهيار حفرة الصرف الصحي، الذي كان يعمل بها، بقرية الخرانقة بمركز قوص.

انتشال جثة العامل

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وانتشلت جثة العامل، وعاين مفتش الصحة جثة العامل، ويتم إعداد تقرير مفصل حول أسباب وفاته، لتقديمه لجهات التحقيق المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى قوص المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مصرع عامل في معركة بالشوم في أبوتشت

وفي سياق آخر، لقي عامل مصرعه وأصيب آخرون، في قرية الحبيل الغربية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، في مشاجرة بالشوم والعصي بين عائلتين بسبب الخلاف على قطعة أرض.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارا بمصرع رجب عيد عبد الشافي، 55 سنة، بعد إصابته في مشاجرة بين عائلتين بالشوم والعصي بقرية الحبيل الغربية بمركز أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

مصرع طفلة صدمها جرار زراعي

كما شهدت المحافظة مصرع طالبة مصرعها، أمس، بعد أن صدمها جرار زراعي بطريق قرية الكوم الأحمر، بمركز فرشوط .

وتدعى الطفلة، نيجار محمد عبد السميع، 14 سنة، طالبة بالمرحلة الإعدادية بعد أن صدمها جرار زراعي، أثناء عبورها الشارع بقرية الكوم الأحمر.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.