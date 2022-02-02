مصرع شاب سقط من الطابق الرابع في ظروف غامضة بحلوان

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أفراد أسرة المتوفي لسماع أقوالهم.

بلاغ بسقوط شاب من الطابق الرابع

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة، وانتقل ضباط المباحث وتبين العثور على جثة شاب يدعى «أيمن.م»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود كسور وإصابات في أماكن متفرقة من الجسد، وبسؤال أسرته قرروا سقوطه من الطابق الرابع، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور علي شاب مشنوقا داخل منزله في المعصرة

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في دائرة قسم شرطة المعصرة، حيث تلقى مأمور القسم بلاغا بالعثور على جثة الشاب داخل غرفة نومه، وبالانتقال تبين العثور علي جثة «أحمد.ي.ح»، 33 سنة، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم.