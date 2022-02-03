ضبط 3 عاطلين بينهم هارب من حكم بالإعدام في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين في بنها وكفر شكر، لهروب أحدهم من حكم إعدام في قضية قتل، واتهام الآخرين بالاتجار في المخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين في واقعة الاتجار في المخدرات.

ضبط هارب من الإعدام في بنها

في بنها، تمكن ضباط مباحث القليوبية بالتنسيق مع مباحث قويسنا بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل، هارب من حكم بالإعدام شنقا فى قضية قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح، وأحيل المتهم لجهات التحقيق المختصة.

وردت معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة بنها، تفيد قيام عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا متنوعة، بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح، والمحكوم عليه فيها بالإعدام شنقا.

تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية فتم التنسيق مع قسم شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية وألقى القبض على المتهم، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.

ضبط عاطلين بكفر شكر

وفي كفر شكر، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطلين سبق اتهامهما بعدد من القضايا، من بينها اتهامهما بالاتجار في المخدرات، وبحوزتهما سلاح أبيض ومبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصه، واستعجال تحريات رجال البحث الجنائى حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين مقيمين دائرة مركز شرطة كفر شكر، بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض ومبالغ مالية.

تم تشكيل حملة أمنية، واستصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت الحملة من ضبط «أ. ج. ا»، 35 سنة، عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه فى 6 قضايا مخدرات وسلاح، و«أ. أ. أ»، 25 سنة، مطلوب التنفيذ عليه فى 9 أحكام حبس تبديد، ومقيمان دائرة مركز كفر شكر، وبحوزتهما 3 كيلو من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة، وسلاح أبيض (كاتر).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.