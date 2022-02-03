تحرك رسمي لإنقاذ الطفل «عبده» بالدقهلية بعد اعتداء والده لرفضه التسول

تحركت مديريتا الصحة والتضامن الاجتماعي بالدقهلية، نحو ما نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة الطفل الذي تعرض لكسر بالجمجمة نتيجة تلقيه لضرب مبرح من والده، وذلك من أجل تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له.

ووجهت محافظة الدقهلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأب، وإيداع الطفل بأحد دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم كافة المساعدات له ليعيش حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

تحرك مديرية التضامن لمساعدة الطفل

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، أن الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بحث حالة الطفل «عبده م. إ.»، الذي تعرض لكسر بالجمجمة نتيجة تلقيه لضرب مبرح من والده والانتقال إليه وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له، بعد أن تبين أن إصابته ناتجة عن تعرضه للضرب المبرح من قبل والده، لإجباره على التسول.

محافظة الدقهلية: إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيانها، على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأب وتحرير محضر بقسم شرطة السنبلاوين بالواقعة، وسرعة ضبط الأب وإحالته إلى النيابة، وبإيداع الطفل إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم كافة المساعدات له ليعيش حياه كريمة، ومتابعة حالته الصحية والاجتماعية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه طفل وقد اتهم الحضور في الفيديو والد الطفل بضربه مما تسبب في إصابته، لرفض الطفل التسول، وأن الطفل محتجز في مستشفى السنبلاوين العام، وبه كدمات في الوجه الذي ظهر باللون الأزرق، وأنه تعرض للضرب بخرطوم بوتاجاز، و نقله الأهالي إلى المستشفى للعلاج، وعندما ذهب والده إلى المستشفى طرده الأهالي.