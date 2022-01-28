القصة الكاملة لمقتل طفل أوسيم بفرد خرطوش.. «أخو العريس ضرب عيار»

في أجواء عرس واحتفال صاخبة، لقى طفل عمره 11 عاما مصرعه عن طريق الخطأ أثناء وجوده في إحدى الشرفات بمنزل أقاربه لمشاهدة عرس «حناء»، حيث طاشت إحدى طلقات رش الخرطوش التي أطلقها شقيق العريس «سعد» ويبلغ عمره 34 عاما، تحية لشقيقه واحتفالاً به ليلة عرسه أثناء رقصه.

وفاة طفل أوسيم

وكانت هذه الطلقات من نصيب طفل لم يتجاوز عمره 11 عاما فأصيب على إثرها، وحاول أهله وذووه إسعافه ولكن لم يتمكنوا ونقلوه إلى مستشفى أوسيم على الفور فاقداً للوعي ووافته المنية، أثناء محاولة إنقاذ حياته في المستشفى بعمل الإسعافات الأولية لاستخراج بلي الخرطوش من رأسه، وقامت مستشفى أوسيم بأخطار مركز شرطة أوسيم لإجراء الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة، ما قلب العرس والاحتفال ليلة حزينة بقلوب انفطرت على الطفل الذي لقى مصرعه فجأة دون سابق إنذار أو تحذير.

الشرطة تلقي القبض على الجاني

وعلى إثرها ألقت قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم القبض على الجاني وبحوزته السلاح الناري (فرد خرطوش) المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بفعلته، وقال إنه لم يكن يقصد إزهاق حياة الطفل إنما هو عيار طائش لم يكن مقصودا، وأوضح المتهم أنه لم يكن هناك أي عداوة بينه وبين الطفل أو أسرته ليقتله أو يلحق به أذى وقامت جهات التحقيق بتحويل الواقعة إلى النيابة العامة ووضع المتهم تحت تصرفها، والتي طلبت سماع أقوال الشهود لمعرفة ملابسات الواقعة.