إعدام 8.5 طن أغذية ومشروبات فاسدة وضبط 600 مخالفة خلال شهر في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن جهود فرق مراقبة الأغذية خلال شهر يناير 2022، مؤكدة المرور على 1050 منشأة غذائية بالدقهلية خلال الشهر، وإعدام 5700 كيلو جرام أغذية متنوعة وحوالي 2800 لتر عصائر وألبان، ما يعادل 8500 كيلو جرام من الأغذية والمشروبات، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.

ضبط 600 مخالفة في المنشأت الغذائية

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم المرور خلال شهر يناير 2022 على 1050 منشأة غذائية، وتحرير 600 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق 247 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص.

إعدام 5700 كيلو أغذية متنوعة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه تم خلال هذه الحملات إعدام 5700 كيلو أغذية متنوعة، وكذلك 2800 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 1575 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص، وتم ضبط 678 كيلو اغذية متنوعة.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، مؤكدا ضرورة مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.