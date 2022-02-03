متحدث الصحة: تطعيم 70% من المستهدفين بمنتصف 2022

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن آخر دراسة تسلسل جيني أجرتها الوزارة على مصابي كورونا ومتحورتها، أظهرت أن ما يتراوح بين 66% إلى 70% من الإصابات بالأوميكرون، وبالتالي فإن معدلات انتشاره أوسع.

وأضاف عبدالغفار، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المواطنين لم يعودوا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية في الفترة السابقة، كما الحال عليه من قبل، إذ أن هناك نوعا من أنواع التخفف في الإجراءات الاحترازية وهو ما يساعد على زيادة معدلات الانتشار.

أهمية التطعيم قطعية

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «أصبح من القطعي واليقيني علميا أن التطعيم يقلل من معدلات الانتشار ودخول المستشفيات وشدة المرض ويقلل من معدلات الوفيات، وبالتالي فنحن نحتاج أن يدرج المواطنون هذا الأمر بشكل أوسع وأقبل».

وأكد على أن الدولة وفرت كل أنواع لقاحات كورونا بشكل مجاني، كما قدمت مراكز لتلقي اللقاح في كل مكان، وانتقلت للناس في محطات مترو الأنفاق ومحطات القطار والمولات وأماكن التجمعات.

لسنا راضين عن معدلات الإقبال على تلقي اللقاح

وأردف: «لسنا راضين عن معدلات الإقبال على تلقي اللقاح، وتجاوزنا 43% من الفئة المستهدفة حصلت على التلقيح كاملا، ونطمح إلى الوصول لـ70% من المستهدفين في النصف الثاني من هذا العام».

وأتمّ المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «سنكون أسعد بشدة إذا أصبح لدينا 70% من الفئة المستهدفة حاصلة على اللقاحات، والتوفير متاح ومجاني والفرق الطبية موجودة».