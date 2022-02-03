«الصحة»: الشائعات وراء عدم حصول 44% من غير المطعمين على لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على أن الوزارة تجري دراسة منذ فترة لم تنتهِ بعد، لكن مؤشراتها الأولية تعبر عن أن 44% من أسباب عدم إقبال بعض المواطنين على اللقاحات هي الشائعات والأقاويل المغلوطة.

تسهيل إجراءات التسجيل

وأضاف عبدالغفار، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هذه النسبة كبيرة، وسهلنا إجراءات التسجيل، وبالتالي فإن إجراءات التسجيل تمثل 1.3% فقط من أسباب عدم التطعيم رغم الصدى الذي نسمعه عن مشكلات عدم التسجيل».

الحصول على الجرعة التعزيزية لن يحتاج إلى إجراءات معقدة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «سهلنا التسجيل وأصبحت هناك أماكن كثيرة مخصصة لذلك، والجرعة التعزيزية لن تحتاج إلى إجراءات كثيرة، فعندما يكمل المواطن 6 أشهر بعد حصوله على الجرعة الثانية تصل إليه رسالة تطلب منه التوجه إلى المكان الذي حصل على التطعيم فيه ويمكن للمواطن تغيير مكان التطعيم».

إحصاء دقيق

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تسجل الحاصلين على لقاحات كورونا حتى يكون لديها إحصاء دقيق بنسب المطعمين، لأنه يمثل العلامة الفارقة ما بين أن تعود الأمور إلى ما كانت قبل كورونا.

إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

وأردف: «لدينا نوعان من التصنيع ولم نتوقف بعد، فهناك لقاحات نستورد المواد الخام الخاصة بها من الصين، ونستكمل تصنيعها في مصانع هيئة المصل واللقاح وقمنا بصناعة أكثر من 30 مليون جرعة».

وأتم: «وهناك أيضا إنتاج المواد الخام في مصر، وهذا يحدث لأول مرة، من خلال فريقين بحثيين يعملان على المرحلة الأولى من التجارب الإكلينيكية، فريق يتبع المركز القومي للبحوث يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفريق بحثي آخر هو مجموعة من التحالفات والشراكات بين المستشفيات الجامعية ووزارة الزراعة وإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة وغيرها وأحد شركات الدواء المصرية».